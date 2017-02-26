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Лучшим фильмом 2016 года из-за сбоя назвали мюзикл «Ла-ла ленд», но победила другая картина.

«Лунный свет» стал лучшим фильмом по версии Американской киноакадемии, пишет Интерфакс .

Объявлять имя победителя вышли актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй («Бонни и Клайд»), при этом организаторы ошиблись конвертом, где было указано имя Эммы Стоун (лучшая женская роль, фильм «Ла-Ла Ленд»). Битти и Данауэй ошиблись и назвали «Ла-Ла Ленд» лучшим фильмом. Организаторам пришлось срочно исправлять оплошность: выходить на сцену и показывать всем содержимое правильного конверта.

Среди номинантов были «Лев», «Ла-Ла Ленд», «Любой ценой», «Манчестер у моря», «Ограды», «По соображениям совести», «Прибытие» и «Скрытые фигуры».

Больше всех наград получил «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла - шесть, в том числе за режиссуру, лучшую музыку и лучшую песню.