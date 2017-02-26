﻿ «Ла-ла ленд» получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм» по ошибке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Ла-ла ленд» получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм» по ошибке

27.02.2017 10:17 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
«Ла-ла ленд» получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм» по ошибке

фото: Reuters

Лучшим фильмом 2016 года из-за сбоя назвали мюзикл «Ла-ла ленд», но победила другая картина.

«Лунный свет» стал лучшим фильмом по версии Американской киноакадемии, пишет Интерфакс.

Объявлять имя победителя вышли актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй («Бонни и Клайд»), при этом организаторы ошиблись конвертом, где было указано имя Эммы Стоун (лучшая женская роль, фильм  «Ла-Ла Ленд»). Битти и Данауэй ошиблись и назвали «Ла-Ла Ленд» лучшим фильмом. Организаторам пришлось срочно исправлять оплошность: выходить на сцену и показывать всем содержимое правильного конверта.

Среди номинантов были «Лев», «Ла-Ла Ленд», «Любой ценой», «Манчестер у моря», «Ограды», «По соображениям совести», «Прибытие» и «Скрытые фигуры».

Больше всех наград получил «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла - шесть, в том числе за режиссуру, лучшую музыку и лучшую песню.

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучшим фильмом 2016 года из-за сбоя назвали мюзикл «Ла-ла ленд», но победила другая картина.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Стала известна сумма, вырученная легендарной белорусской гимнасткой за олимпийские медали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика