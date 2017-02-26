МИНСК, 27 фев — Sputnik. Возможность включения в стоимость топлива так называемого дорожного сбора — госпошлины за допуск автомобилей к участию в дорожном движении, в Беларуси не рассматривается, заявил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.

В Беларуси с 2014 года действует механизм взимания госпошлины за допуск автомобилей к участию в дорожном движении, или так называемый дорожный сбор. Сейчас эти средства в полном объеме направляются в республиканский бюджет и идут на ремонт республиканских дорог, что вызывает недовольство депутатов, местных властей и ряда автолюбителей. С 2008 года в Беларуси также перестали включать акцизы на топливо в дорожные фонды.

"У нас такая схема действовала до 2008 года. Акцизы на топливо шли на финансирование расходов дорожного хозяйства. Три года назад введен новый механизм. Он может быть усовершенствован, но такой вопрос (о включении дорожного сбора в цену топлива — Sputnik) не рассматривается", — сказал Авраменко в вечернем эфире телеканала "Беларусь 1".

Первый замминистра заметил, что госпошлина направляется на финансирование ремонта и строительства дорог.

По его словам, владелец автомобиля сегодня платит в среднем 150 рублей госпошлины, и этого хватает на ремонт шести квадратных метров дорожного покрытия. Между тем, дорожникам необходимо отремонтировать шесть тысяч километров дорог.

Поэтому сейчас готовятся предложения по финансированию, чтобы в ближайшие два — три года выполнить максимальный объем и привести в надлежащее состояние сеть местных дорог, сказал Авраменко.