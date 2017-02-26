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Моуринью завоевал первый титул с "Манчестер Юнайтед"

27.02.2017 10:35 — Разное | Tut.by  
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в финале Кубка английской лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».


Фото: manutd.com

Встреча прошла в воскресенье на «Уэмбли» и завершилась со счетом 3:2. На 19-й минуте первый мяч забили манкунианцы, отличился Златан Ибрагимович. Спустя 19 минут после точного удара Джесси Лингарда преимущество «красных дьяволов» удвоилось. В добавленное время к первому тайму отличился Маноло Габбьядини и сократил отставание «Саутгемптона». На 48-й минуте итальянец оформил дубль и сравнял счет. Решающий мяч был забит на 87-й минуте, когда вновь отличился Златан Ибрагимович.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» завоевал Кубок английской лиги и гарантированно выступит в еврокубках в сезоне-2017/18. Этот титул стал первым для МЮ с Жозе Моуринью. Под руководством 54-летнего специалиста «красные дьяволы» занимают шестое место в английской премьер-лиге после 25 сыгранных туров.

Моуринью трижды выигрывал чемпионат Англии с «Челси», дважды чемпионат Италии с «Интером», был чемпионом Испании с «Реалом», а также завоевывал золотые медали первенства Португалии с «Порту». В качестве наставника «Порту» и «Интера» становился победителем Лиги чемпионов.

 
 
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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Саутгемптон" в финале Кубка английской лиги.

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