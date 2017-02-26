На прошлой неделе мы познакомили вас с первыми героями «Перевоплощения» этого сезона: самым очаровательным на свете вахтёром Игорем Анатольевичем и харизматичным актером Сергеем , а также айтишником Дмитрием, который несправедливо называл себя «лошарой», и голубоглазым красавцем Александром .

Сегодня — заключительный выпуск сезона и голосование за лучший образ!

Этот день «Перевоплощения» подарил нам знакомство с очень интересным человеком и настоящим, сильным и смелым мужчиной — впрочем, мы его себе таким и представляли, когда читали его письмо:

Игорь





«Да пребудет с вами сила, команда «Перевоплощения»! Очень желаю попасть на ваш проект!

Я сварщик, спортсмен, скалолаз. Люблю авантюры, стремлюсь к новому и довожу задуманное до конца. Несколько лет работал на вахтах на Крайнем Севере и видел северное сияние. Плавал в океане на Канарских островах при температуре 15 градусов. Увлекся бегом 2 года назад и сделал предложение своей будущей жене после финиша на городском забеге в Праге. За один сезон научился кататься на сноуборде и горных лыжах. Этим летом освоил еще и альпинизм — покорил Маттерхорн в Швейцарии после нескольких дней тренировок в Альпах.

Готовлю дочь к спортивным достижениям в новом виде спорта «полет под потолок» — ей через месяц исполнится годик, и летать она любит больше всего.

Хочу преобразиться, так как люблю шопинг, спортивный стиль одежды приелся, а борода здорово обросла!"

Вторым героем стал Всеволод, который прислал в редакцию такое письмо:





«Я Всеволод Викторович, мне на днях исполняется 49 лет. Работал в разных должностях, жил и в относительном достатке, и скромно, но о своем облике особо не задумывался. Почти всегда носил бороду, но за ней не следил. Носил и костюмы, и спортивную одежду, и за сыном донашивал молодежные вещи. А к маю жена подарит мне дочь, поэтому хочу измениться и найти всё-таки свой стиль. Все утверждают, что я выгляжу нелепо, как великовозрастный подросток. Кстати, и день моего рождения 23 февраля, и это бы стало мне прекрасным подарком от вас».

Что ж, мастера барбершопа для стильных и уверенных мужчин Сhop-Chop готовы приняться за дело!









































Понять мужчин нам, женщинам, бывает так трудно… Именно поэтому мы и приводим их в брутальный барбершоп, где с ними говорят на одном языке профессионалы своего дела. А вот и результат их работы:





Мастер Chop-Chop Алексей:

— Всегда приятно работать с человеком, который следит за собой и знает, чего он хочет. Игорь именно такой! И образ для него мы создавали соответствующий: стильный, динамичный и очень удобный.





— С помощью новой стрижки мы сделали образ Всеволода более молодёжным, — отметил мастер Chop-Chop. — Ведь он хотел перемен и сразу сказал, что готов на всё! (Улыбается.)

Самое время взяться за дело нашему креативному стилисту и дипломированному психологу в одном флаконе — Катерине Миллинер . А её ассистент Оксана Присевок уже приготовила для наших героев что-то интересное в галерее магазинов «Модный молл».

Когда герои вышли из примерочных, даже у нас, не первый год наблюдающих за преображением мужчин в руках стилиста, было много эмоций. Согласитесь: удивительно, как правильно подобранная стрижка и дорогая (не столько по стоимости, сколько по качеству) одежда в благородных тонах способна сделать мужчину лет на 5−10 моложе и при этом статуснее.

Как в случае со Всеволодом, например:

















Одежда, обувь — магазин Marco Polo, галерея магазинов «Модный молл»

Мы были рады увидеть улыбку на лице Всеволода! Уверены: никто не осмелится назвать этого стильного и представительного мужчину «вечным подростком»!

Как мы добились этого эффекта преображения, давайте узнаем у стилиста Катерины:

— При работе над преображением Всеволода упор делался не столько на стиль, сколько на обрамление личности героя. В его глазах было много мудрости. Хотелось это подчеркнуть.

Поэтому весь образ был подобран в спокойных оттенках, чтобы привлечь все внимание к лицу.

Отдельно хочу отметить цветовую гамму. Если у вас ярко выраженная седина, то верхнюю одежду, а также одежду у лица (рубашка, джемпер, шарф, жилетка и т.д.) лучше всего подбирать в серебристых оттенках. Это как нельзя лучше вам подойдет.

До и после:





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Ну, а что же с отважным путешественником, нашим героем с приключенческой искрой в глазах — Игорем? А вот что — держитесь, это огонь:

















Жилетка — магазин Sisley, галерея магазинов «Модный молл»

Джинсы, рубашка — магазин United Colors of Benetton, галерея магазинов «Модный молл»

Браслеты — магазин Dress Code, галерея магазинов «Модный молл»

Обувь — Studio Sutoria

Очки — магазин Primaveri

Катерина прокомментировала образ Игоря:

— Игорь пришел на проект человеком, у которого есть свой стиль. Однако ему хотелось посмотреть на себя со стороны. В жизни ему ближе спортивный стиль. Мы же хотели обыграть его внешность ламберджека (стильного бородача), что сейчас очень модно и популярно. Поэтому в одном образе совместили основные элементы такого типажа: клетчатая рубашка, джинсы, жилетка, грубые ботинки, всевозможные кожаные браслеты. И даже добавили очки в толстой оправе.

Если вы носите бороду и вам близок стиль ламберджека, вы можете использовать любой из этих элементов, а лучше не менее двух-трех, чтобы образ «читался».

Cам Игорь рассказал нам и о впечатлениях от нового образа, и о ярких событиях, про которые упомянул в письме:

— Кардинально мой стиль не изменился, «канадским лесорубом» меня называли и до проекта. (Смеется.)

А с другой стороны, поэтому мне и комфортно в образе! Разве что ботинки я бы для повседневной жизни выбрал другие, а вот очки понравились — буду экспериментировать с ними. Спасибо стилистам, что рассказали мне про мой цветотип — это было полезно. Да и вообще, от такой авантюры — только позитивные эмоции! Я всегда рад таким активностям.

Не всегда комфортно в реалиях белорусского темперамента и ментальности — во мне много энергии. Периодически устраиваю себе такие встряски — такие, например, как восхождение на Маттерхорн!

Как это было? У меня есть друг в Чехии — мегаактивный человек, инструктор по горным лыжам. Его путешествия меня вдохновляют: в прошлом году он с группой ходил пешей тропой вокруг Монблана, 40 км каждый день в течение пяти дней — я тогда не успел к ним присоединиться.

А вот когда они решили покорить швейцарский Маттерхорн — точно знал: попробую, несмотря на то, что это восхождение третьего уровня сложности. В общем, для бывалых. А я-то начинающий! (Смеется.)

Пришлось справляться с акклиматизацией — не думал, что это так сложно — и с ночевкой на камнях возле ледника (заблудились в пути, что поделаешь), и, конечно, с самым трудным — восхождением. Хорошо, что мы встретили опытного альпиниста, норвега, и присоединились к нему. Благодаря его опыту мы, поднявшись на 4000 м, нашли хижину-убежище, в которой укрылись на ночь от снегопада и шквалистого ветра. Поутру словили момент, когда погода наладилась, продолжили путь и поднялись ещё метров на 70−80. Тут снова сумасшедший ветер, снег валит — а спрятаться уже некуда. И мы продолжили подъем. А норвег наш ещё подбадривает: «Это легко, скоро самая жесть начнётся». Ты думаешь: «Ааа, это же уже жесть!» (Смеется.)

Но все трудности ушли в никуда, когда мы увидели то, к чему шли — статую святого Бернарда. Я кричал: «Бернард, дорогой, я тебя люблю! Как же я рад тебя видеть!». И всё — больше никаких эмоций. Точнее, их точно нельзя описать словами. Но их очень хочется повторить!

До и после:





Какое из шести перевоплощений показалось вам наиболее удачным? Оставляйте свои голоса до 00.00 5 марта — и пусть победит достойнейший! В подарок победитель получит 2 часа шопинга со стилистом Катериной Миллинер (герой может воспользоваться сертификатом сам или подарить близкому человеку).

Партнеры проекта:

Стилист Катерина Миллинер и ассистент стилиста Оксана Присевок

Партнер барбершоп

Галерея бутиков «Модный молл»

Салон одежды 5 Avenue

Studio Sutoria

Салон кожаной одежды Vandini



