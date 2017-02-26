Как вы уже возможно знаете, награду в категории «Лучший» фильм после конфуза взял «Лунный свет». Дело в том, что сперва академики вскрыли ошибочный конверт с названием «Ла-Ла Ленд» — и это не было шуткой. AFISHA.TUT.BY посмотрела, как соцсети отреагировали на эту неловкую ситуацию.

Американцы не удержались и начали травить политические шутки.

If that could happen at the #Oscars , can someone work on a #MandelaEffect that makes this a reality? pic.twitter.com/Hss4eibW6t — Hana Brenner-Katz (@hanabk) 27 февраля 2017 г.

Российский BuzzFeed иронизирует над моментом, когда актер Уорен Битти вскрывает конверт. А еще травит школьные шуточки и не упускает момента, чтобы не потроллить Ди Каприо.

Когда подозреваешь, что с надписью в конверте что-то не то, но такой ОЙ ДА ЛАДНО ЭТО ЖЕ ОСКАР ВРЯД ЛИ ОНИ ОШИБЛИСЬ КАРТОЧКОЙ pic.twitter.com/v4X36nVOfn — BuzzFeed Russia (@BuzzFeedRU) 27 февраля 2017 г.

Это как если бы выходишь в универе на вручение диплома, его вручают, а потом АХАХА ЭТО ОШИБКА КАКОЙ ДИПЛОМ ТЫ Ж 3 ГОДА ВООБЩЕ НЕ ПОЯВЛЯЛСЯ — BuzzFeed Russia (@BuzzFeedRU) 27 февраля 2017 г.

А что если с Ди Каприо в прошлом году тоже вышла ошибка, просто побоялись сказать об этом? — BuzzFeed Russia (@BuzzFeedRU) 27 февраля 2017 г.

Во время церемонии ведущий Джимми Киммел спрашивал у журналистов: «Нет тут никого из CNN или The New York Times? Покиньте помещение, мы не потерпим фейковые новости». И "ответочка" от пользователей соцсетей.

Ryan Gosling's reaction to the #Oscars fiasco is my favourite part pic.twitter.com/ALPZuJ1e4i — Dust Buursma (@DustyBuurd) 27 февраля 2017 г.