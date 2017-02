Как вы уже возможно знаете, награду в категории «Лучший» фильм после конфуза взял «Лунный свет». Дело в том, что сперва академики вскрыли ошибочный конверт с названием «Ла-Ла Ленд» — и это не было шуткой. AFISHA.TUT.BY посмотрела, как соцсети отреагировали на эту неловкую ситуацию.

Американцы не удержались и начали травить политические шутки.