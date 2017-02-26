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Как соцсети отреагировали на конфуз с объявлением победителя "Оскара"
Как вы уже возможно знаете, награду в категории «Лучший» фильм после конфуза взял «Лунный свет». Дело в том, что сперва академики вскрыли ошибочный конверт с названием «Ла-Ла Ленд» — и это не было шуткой. AFISHA.TUT.BY посмотрела, как соцсети отреагировали на эту неловкую ситуацию.
Американцы не удержались и начали травить политические шутки.
Российский BuzzFeed иронизирует над моментом, когда актер Уорен Битти вскрывает конверт. А еще травит школьные шуточки и не упускает момента, чтобы не потроллить Ди Каприо.
Во время церемонии ведущий Джимми Киммел спрашивал у журналистов: «Нет тут никого из CNN или The New York Times? Покиньте помещение, мы не потерпим фейковые новости». И "ответочка" от пользователей соцсетей.
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Как вы уже возможно знаете, награду в категории "Лучший" фильм после конфуза взял "Лунный свет".
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