﻿ Как соцсети отреагировали на конфуз с объявлением победителя "Оскара". 21.by
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Как соцсети отреагировали на конфуз с объявлением победителя "Оскара"

27.02.2017 10:28 — Разное | Tut.by  
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Как вы уже возможно знаете, награду в категории «Лучший» фильм после конфуза взял «Лунный свет». Дело в том, что сперва академики вскрыли ошибочный конверт с названием «Ла-Ла Ленд» — и это не было шуткой. AFISHA.TUT.BY посмотрела, как соцсети отреагировали на эту неловкую ситуацию.

Американцы не удержались и начали травить политические шутки.

Российский BuzzFeed иронизирует над моментом, когда актер Уорен Битти вскрывает конверт. А еще травит школьные шуточки и не упускает момента, чтобы не потроллить Ди Каприо.

Во время церемонии ведущий Джимми Киммел спрашивал у журналистов: «Нет тут никого из CNN или The New York Times? Покиньте помещение, мы не потерпим фейковые новости». И "ответочка" от пользователей соцсетей.

 
 
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Как вы уже возможно знаете, награду в категории "Лучший" фильм после конфуза взял "Лунный свет".

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