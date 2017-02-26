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Пострадавших на Скидельском комбинате перевезли в Минск

27.02.2017 10:35 — Разное | БДГ  
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Троих пострадавших при взрыве  на Скидельском сахарном комбинате транспортировали из Гродно в Республиканский ожоговый центр.

По словам врачей, состояние работниц комбината остается тяжелым, однако подробных комментариев пока нет.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 24 на 25 февраля. В одном из цехов ОАО «Скидельский сахарный комбинат» произошла вспышка пылевоздушной смеси, в результате чего пострадали пять сотрудниц комбината – они получили ожоги разной степени тяжести и были госпитализированы.

В результате взрыва были повреждены стены галереи, двадцать оконных и пять дверных блоков в помещениях на третьем этаже цеха упаковки и фасовки.

СК возбудил уголовное дело по факту служебной халатности, повлекшей за собой по неосторожности тяжкие последствия.

Состояние пострадавших остается тяжелым, они отправлены в Минск в Республиканский ожоговый центр.

Фото Следственного комитета с места происшествия

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Троих пострадавших при взрыве  на Скидельском сахарном комбинате транспортировали из Гродно в Республиканский ожоговый центр. По словам врачей, состояние...

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