Троих пострадавших при взрыве на Скидельском сахарном комбинате транспортировали из Гродно в Республиканский ожоговый центр.

По словам врачей, состояние работниц комбината остается тяжелым, однако подробных комментариев пока нет.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 24 на 25 февраля. В одном из цехов ОАО «Скидельский сахарный комбинат» произошла вспышка пылевоздушной смеси, в результате чего пострадали пять сотрудниц комбината – они получили ожоги разной степени тяжести и были госпитализированы.

В результате взрыва были повреждены стены галереи, двадцать оконных и пять дверных блоков в помещениях на третьем этаже цеха упаковки и фасовки.

СК возбудил уголовное дело по факту служебной халатности, повлекшей за собой по неосторожности тяжкие последствия.

Состояние пострадавших остается тяжелым, они отправлены в Минск в Республиканский ожоговый центр.

Фото Следственного комитета с места происшествия