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В Кемеровской области четверо рабочих получили ранения при взрыве колеса БЕЛАЗа
Четверо рабочих ЗАО «Прокопьевский угольный разрез» в Кемеровской области получили различные травмы в результате взрыва колеса БЕЛАЗа. Об этом
Инцидент произошел 26 февраля, около 17.30. По информации следствия, рабочие производили ремонт колеса на автомобиле БЕЛАЗ. Во время работ по его установке на ось оно лопнуло. В результате четыре работника получили различные травмы. Сотрудники предприятия вызвали скорую помощь, с переломами различной степени тяжести потерпевшие были госпитализированы.
По факту инцидента проводится доследственная проверка. Специалисты проверяют состояние техники, соблюдение правил безопасности при ведении работ, изучают необходимую документацию.
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По факту инцидента проводится доследственная проверка.
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