МИНСК, 27 фев — Sputnik. Строительство моста через Керченский пролив увеличило популяцию дельфинов в акватории, сообщил в понедельник инфоцентр "Крымский мост".

Специалисты в отдельные дни фиксировали в проливе более тысячи дельфинов. Это объясняют почти десятикратным увеличением количества рыбы в районе строительства. Экологи отметили, что это связано с ростом кормовой базы за счет развития морской растительности на сваях строящегося объекта.



© Sputnik стрингер Новицкий снял с МКС строительство Керченского моста

"Дельфины без преувеличения стали спутниками строительства. Во время ихтиологических исследований в ноябре 2016 года общая численность дельфинов в акватории Керченского пролива превышала 1000 голов, в том числе около 200 черноморских афалин", — цитирует инфоцентр слова ведущего инженера по охране окружающей среды ФКУ Упрдор "Тамань" Оксаны Фурсовой.

Она отметила, что в ходе строительства моста выполняются все природоохранные мероприятия, которые снижают воздействие на окружающую среду.

В акватории, по подсчетам специалистов, преобладают дельфины-белобочки: за сутки наблюдений их насчитывали до 800 особей. Азовки (морские свиньи), держались небольшими группами по 6-12 голов у входа в Керченский пролив, а общее количество особей этого вида составляло 300-400.

"Район строительства продолжает оставаться важным узлом сосредоточения мигрирующих и зимующих видов птиц", — сказала эколог службы качества компании "СГМ-Мост" Екатерина Азарова. По ее словам, для сохранения популяций птиц, в том числе редких, на компенсационных участках установлено почти 90 плотов, кормушек и искусственных гнездовий.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта, который финансируется за счет госбюджета, составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

Подробнее о строительстве моста читайте на сайте проекта .