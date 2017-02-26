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В Бобруйске маршрутка насмерть сбила пешехода
Смертельный наезд произошел 25 февраля, в 11.00, на проспекте Строителей в Бобруйске. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.
— 60-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter (маршрутное такси) ехал со стороны улицы Сикорского в направлении улицы Блатова и совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 54-летнюю женщину, — рассказали в ГАИ.
В результате ДТП от полученных травм женщина умерла на месте происшествия.
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Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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