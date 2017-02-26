Смертельный наезд произошел 25 февраля, в 11.00, на проспекте Строителей в Бобруйске. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.





— 60-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter (маршрутное такси) ехал со стороны улицы Сикорского в направлении улицы Блатова и совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 54-летнюю женщину, — рассказали в ГАИ.

В результате ДТП от полученных травм женщина умерла на месте происшествия.