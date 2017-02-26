|
Беларусь оказалась на 7 месте по росту цен среди стран бывшего СССР
Беларусь заняла седьмое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе этого года. Об этом
В первой шестерке по январской инфляции оказались Грузия (2,9%), Армения (2,6%), Азербайджан (2,3%), Молдова (1,2%), Украина (1,1%) и Кыргызстан (1%).
Меньше, чем в Беларуси, инфляция была в Казахстане (0,8%),
В январе прошлого года Беларусь с ростом цен на 1,9% заняла третье место на территории бывшего СССР, по итогам года — также третье (10,6%).
В этом году, по планам правительства, товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первой шестерке по январской инфляции оказались Грузия, Армения, Азербайджан, Молдова, Украина и Кыргызстан.
|
Архив (Разное)
Комментарии