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Беларусь оказалась на 7 месте по росту цен среди стран бывшего СССР

27.02.2017 11:23 — Разное | Tut.by  
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Беларусь заняла седьмое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе этого года. Об этом сообщает БелаПАН, который проанализировал данные национальных органов статистики. Напомним, в прошлом месяце инфляция в Беларуси составила 0,9%.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В первой шестерке по январской инфляции оказались Грузия (2,9%), Армения (2,6%), Азербайджан (2,3%), Молдова (1,2%), Украина (1,1%) и Кыргызстан (1%).

Меньше, чем в Беларуси, инфляция была в Казахстане (0,8%), России, Таджикистане (по 0,6%), Эстонии (0,4%), Литве (0,3%) и Латвии (0,1%). Нет данных по Туркменистану и Узбекистану, где данные публикуются не чаще раза в квартал. В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены увеличились за месяц на 0,37%.

В январе прошлого года Беларусь с ростом цен на 1,9% заняла третье место на территории бывшего СССР, по итогам года — также третье (10,6%).

В этом году, по планам правительства, товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%.

 
 
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В первой шестерке по январской инфляции оказались Грузия, Армения, Азербайджан, Молдова, Украина и Кыргызстан.

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