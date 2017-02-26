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Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что между Россией и Беларусью остаются разногласия по газовому вопросу.

У нас разногласия остаются», — сказал он, отвечая на вопрос, изучило ли руководство России и Беларуси подготовленный текст протокола по нефтегазовому вопросу, передает ТАСС .

«Переговоры продолжаются, ждем сейчас их реакции на наши последние предложения. Беларусь давно должна была погасить долг за газ, а не накапливать его», — добавил вице-премьер.

Также Дворкович отметил, что переговоры идут «сложно».

24 февраля заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко сообщил, что Минск и Москва близки к согласованию условий поставок газа.

