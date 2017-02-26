Компания Sony на выставке MWC 2017 представила несколько новых смартфонов. В их число вошли как модели среднего уровня, так и два продвинутых флагманских аппарата.

Xperia XZ Premium и Xperia XZs

Внешне флагманский Xperia XZ Premium мало чем отличается от других смартфонов Sony — в дизайне все еще превалируют острые рубленные грани с со стеклянной спинкой (используется стекло Gorilla Glass 5). Сканер отпечатков пальцев разместился в клавише питания на правой грани устройства.



Изображение: The Verge



Изображение: The Verge

Смартфон оснащен 5,5-дюймовым 4K HDR-экраном, процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения последней при помощи карт памяти microSD до 256 ГБ и портом USB-C.

Объем аккумулятора — 3200 мАч. Присутствует и защита от воды по стандарту IP65/68. «Из коробки» смартфон будет работать на Android 7.1 Nougat. Размеры составляют 156×77×7,9 мм, а вес — 195 граммов.



Изображение: The Verge

Главной «фишкой» аппарата является его продвинутая камера. В нем установлен новейший фотомодуль на 19 Мп под названием Motion Eye. Сенсор умеет снимать HD-видео (1280 на 720 пикселей) со скоростью в 960 кадров в секунду.

Пиксель сенсора увеличился с 1,12 до 1,22 мкм, а прямо под сенсором установлена буферная память. Такое решение ранее использовалось только в полноценных камерах (как, например, в Sony Cyber-shot RX100).

Еще одной интересной особенностью стала предиктивная съемка фото. Камера умеет определять движение в кадре и до спуска затвора успевает сделать 4 снимка. После съемки можно выбрать наиболее удачный кадр.

В продажу новинка поступит не раньше лета текущего года.

Xperia XZs оснащается металлическим корпусом, дисплеем на 5,2 дюйма с Full HD-разрешением, процессором Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ постоянной памяти.



Изображение: The Verge

Он также защищен от воды и пыли по стандарту IP65/68 и обладает портом USB-C и сканером отпечатков пальцев в кнопке включения. Камера в «младшем» флагмане ничем не отличается от той, что установлена в Xperia XZ Premium. Емкость аккумулятора — 2900 мАч.

Xperia XA1 и большой XA1 Ultra

На конференции помимо флагманского Xperia XZ Premium также показали два более простых аппарата — Xperia XA1 и XA1 Ultra.

Xperia XA1 оснащен корпусом с пластиковой задней крышкой, 5-дюймовым дисплеем с HD-разрешением и процессором MediaTek Helio P20 MTK6757. Оперативной памяти 3 ГБ, постоянной — 32 ГБ (с возможностью расширения картами памяти microSD до 256 ГБ). Емкость аккумулятора — 2300 мАч. Размеры составляют 145×67×7,9 мм, а вес — 145 граммов.



Изображение: The Verge

Как и во флагманской модели упор в этом аппарате сделан на камеру. Смартфон оснащается модулем на 23 Мп как в модели Xperia Z5. Отдельно упоминается, что запуск камеры происходит за 0,6 секунды. Фронтальная камера — 8 Мп.

Sony Xperia XA1 Ultra обладает увеличенным 6-дюймовым дисплеем с Full HD-разрешением и 2,5D-стеклом. Он работает на процессоре MediaTek Helio P20 MTK6757, оснащается 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища (есть слот под microSD) и портом USB-C.



Изображение: The Verge

Основная камера повторяет таковую в Xperia XA1, а фронтальная получила разрешение в 16 Мп с оптической стабилизацией и вспышкой.

Аккумулятор обладает емкостью на 2700 мАч. Размеры составляют 165×79×8,1 мм, а вес — 210 граммов.

В продажу поступят модели в черном, белом, золотом и розовом цветах весной этого года. О цене пока ничего не сообщается.

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