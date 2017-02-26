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Почему люди вышли на акции против "налога на тунеядство"

27.02.2017 12:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Беларуси, в минувшее воскресенье, снова были отмечены протестные явления, связанные с введением налога на госрасходы, причем акцию в Витебске, по оценкам СМИ, поддержали около 1,5 тысяч человек, в Бресте и Барановичах примерно по 300 и приблизительно 400 человек в Бобруйске. Особо масштабными акции не назовешь, но они, безусловно, служат сигналом власти для некой корректировки, особенно на местах реализации данного указа. Мы попросили политического эксперта Петра Петровского прокомментировать ситуацию и высказать свою точку зрения на события.

"Прежде всего, декрет был направлен на выявление "серых бизнесов" и нелегального трудоустройства с уходом от уплаты налогов. Чтобы человека напрямую привлечь к ответственности по данным статьям, соответствующим органам необходимо было проводить дорогостоящую оперативную работу, что сегодня, в кризисной ситуации, не по силам государству", — рассказал Петровский.

Почему люди вышли на акции против "налога на тунеядство"
© Sputnik / Виктор Толочко
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По мнению эксперта, мишенью декрета являются три категории граждан. Первая — это граждане Республики Беларусь, трудоустроенные за границей, или работающие дистанционно, получающие средства на иностранные счета, пользуясь при этом всеми социальными благами в Беларуси. Вторая — гастарбайтеры, работающие на сезонных работах за границей. В третью группу входят люди, попавшие фактически в кабалу недобросовестных работодателей, не подозревающие, что трудоустроены неофициально.

Кроме этих трех категорий населения под действие указа попадают настоящие безработные — те, кто в виду экономической рецессии и других различных обстоятельств не смогли получить работу либо временно нетрудоспособны. Это и вызывает определенное социальное напряжение в обществе.

Полный комментарий Петра Петровского о сути декрета №3 слушайте в аудиозаписи Sputnik Беларусь.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Политический эксперт Петр Петровский прокомментировал радио Sputnik Беларусь суть декрета №3 и пояснил, против кого на самом деле он направлен.

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