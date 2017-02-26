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На Орловской скорая помощь столкнулась с KIA и такси

27.02.2017 12:10 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 26 февраля, около 21.30, на пересечении улицы Орловской с Долгиновским трактом. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.


По предварительной информации, машина скорой помощи везла пациента и ехала по Долгиновскому тракту со световой и звуковой сигнализацией. На перекрестке с улицей Орловской она столкнулась с KIA под управлением 22-летней девушки. После столкновения с KIA скорую отбросило на автомобиль такси.

В результате ДТП 53-летний водитель скорой получил травмы различной степени тяжести. По факту аварии проводится проверка.



 
 
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В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил 53-летний водитель скорой.

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