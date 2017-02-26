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румынские войска применили на учениях деревянные сани

27.02.2017 12:23 — Разное | Tut.by  
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Интересные фотографии были сделаны на учениях 24-го горнострелкового батальона 61-й горнострелковой бригады 4-й пехотной дивизии румынской армии на полевом выходе в феврале этого года. Фотографии с маневров опубликовал военный блог «Центра анализа и стратегий».














На снимках запечатлены бойцы и мохнатые низкорослые лошадки, на которых навьючено военное снаряжение. В частности, станковые противотанковые гранатометы AG-9 (копия советского СПГ-9), 120-мм минометы, а сами военные вооружены румынскими копия автомата Калашникова PM md. 65.


120-мм миномет М1982. Фото: bmpd.livejournal.com

Использование лошадей в сложной горной местности, где доставка боеприпасов и продовольствия становится настоящей проблемой, практикуется многими армиями мира.


Тренировка разведывательной роты отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота России. Фото: russianpulse.ru

Лошади идеально подходят для транспортировки боеприпасов в горах, так как эти животные отличаются особой выносливостью. Кстати, российская армия в Арктике и вовсе применяет оленей.

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Лошади идеально подходят для транспортировки боеприпасов в горах, так как эти животные отличаются особой выносливостью.

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