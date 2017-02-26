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В Столинском районе ВАЗ наехал на пьяного пешехода, который лежал посередине дороги
26 февраля в деревне Ольшаны пострадал пешеход.
27-летний водитель ВАЗа ехал по улице Школьной в направлении Житковичей. Напротив дома № 24 он наехал на пьяного 30-летнего мужчину, который лежал посередине проезжей части и не был обозначен световозвращающими элементами, сообщили в ГАИ региона.
Пострадавшего госпитализировали.
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Пострадавшего увезли в больницу.
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