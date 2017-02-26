26 февраля в деревне Ольшаны пострадал пешеход.





27-летний водитель ВАЗа ехал по улице Школьной в направлении Житковичей. Напротив дома № 24 он наехал на пьяного 30-летнего мужчину, который лежал посередине проезжей части и не был обозначен световозвращающими элементами, сообщили в ГАИ региона.

Пострадавшего госпитализировали.