﻿ В Столинском районе ВАЗ наехал на пьяного пешехода, который лежал посередине дороги. 21.by
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В Столинском районе ВАЗ наехал на пьяного пешехода, который лежал посередине дороги

27.02.2017 12:18 — Разное | Tut.by  
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26 февраля в деревне Ольшаны пострадал пешеход.


27-летний водитель ВАЗа ехал по улице Школьной в направлении Житковичей. Напротив дома № 24 он наехал на пьяного 30-летнего мужчину, который лежал посередине проезжей части и не был обозначен световозвращающими элементами, сообщили в ГАИ региона.

Пострадавшего госпитализировали.

 
 
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