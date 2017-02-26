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МАЗ и китайская компания Zoomlion будут выпускать в Беларуси спецмашины

27.02.2017 12:02 — Разное | Tut.by  
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ОАО «МАЗ» и китайская компания Zoomlion зарегистрировали совместное предприятие и в ближайшее время приступят к созданию спецмашин на белорусском шасси с китайской надстройкой. В течение пяти лет ООО «Зумлион-МАЗ» планирует выпустить около тысячи спецмашин и выйти на рынки стран СНГ и ЕС. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в пресс-службе Минского автозавода.






Белорусско-китайская компания официально зарегистрирована в Могилеве, где на свободных площадях завода «Могилевтрансмаш» развернет производство спецтехники. В ближайшее время она также планирует стать резидентом СЭЗ «Могилев» — протокол о таком намерении был подписан вместе с уставными документами. При этом главный офис откроют в столице, недалеко от Минского автозавода. 

В 2017 году в Могилеве выпустят около 20 образцов белорусско-китайской спецтехники. На уровень серийного производства ООО «Зумлион-МАЗ» планирует выйти уже через год. Белорусы и китайцы будут вместе выпускать автокраны, автобетононасосы, автомобильные смесители и коммунальную технику.

На первом этапе спецмашины будут создавать путем крупноузловой сборки: китайское навесное оборудование будет устанавливаться на белорусское шасси. Впоследствии глубина производства, равно как уровень его локализации вырастет в несколько раз. Предполагается, что в Беларуси будут выпускать не только крупные узлы, но и мелкие комплектующие.

Спецмашины будут поставлять в Россию, Украину и Казахстан, а также страны Евросоюза — Литву, Латвию, Польшу, Болгарию и Венгрию. Белорусско-китайскую спецтехнику также планируют экспортировать на Ближний Восток, в Африку и Латинскую Америку.

Совместное предприятие будет выполнять не только инжиниринговые, но и маркетинговые функции: искать рынки сбыта, изучать спрос и разрабатывать не имеющие аналогов модели спецтехники. Китайская компания поделится с белорусами своими инновационными технологиями.

От нового альянса выиграют обе стороны. МАЗ получит доступ к новым технологиям и инвестициям, Zoomlion — к белорусским разработкам и разветвленной сбытовой сети в странах СНГ и Восточной Европы.

 
Теги: Могилев
 
 
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В течение пяти лет ООО "Зумлион-МАЗ" планирует выпустить около тысячи спецмашин и выйти на рынки стран СНГ и ЕС.

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