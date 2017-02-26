Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, телеведущий и автор 15 книг Евгений Олегович Комаровский ответил на вопросы слушателей радио Unistar и ведущих шоу «Утро в большом городе» Каверина, Сафронова и Милославской. В прямом эфире доктор Комаровский рассказал о том, вредны ли подгузники, как лечить ветрянку, нужно ли делать прививки и как отучить ребенка от кормления грудью.

Если нет времени читать, послушать интервью можно на сайте радио Unistar.

О ветрянке

Каверин: В гостях у шоу «Утро в большом городе» на радио Unistar – человек, которого мы уважаем, любим, ценим и к которому прислушиваемся – Евгений Олегович Комаровский – тот самый знаменитый доктор Комаровский. Евгений Олегович, я, как молодой папаша, задам тон. Моему ребенку пять лет, и мы подхватили ветрянку – классика жанра. И вокруг пятнышек – красный ореол в сантиметра три. Это нормально?

Доктор Комаровский: Это нормальные дела при ветрянке. Все, что вы при ветрянке можете сделать, это сделать так, чтобы ребенок как можно меньше чесал пятнышки. Для этого нужно, чтобы он как можно меньше потел. Главное – одеть его в нераздражающую хлопковую одежду и снизить температуру в комнате.

Каверин: А зеленка?

Доктор Комаровский: Никаких зеленок! Это все глупости, на самом деле. Это из серии – ну надо же что-то делать.

Милославская: Просто для красоты.

Доктор Комаровский: Да, для красоты. И давайте надеяться, что к моменту рождения ваших следующих детей государство найдет деньги на вакцину от ветрянки.

Каверин: Вопрос от слушательницы. Ребенок не заболел ветрянкой спустя 21 день, находясь в обществе детей с ветрянкой. Обязательно ли будет у него ветрянка потом?

Доктор Комаровский: Считается, что у ветрянки стопроцентная восприимчивость. Если нет иммунитета, должен заболеть. Раз не заболел, иммунитет есть. Значит, когда-то перенес легкую форму. Теперь о ветрянке можно забыть.

О прививках от гриппа

Сафронов: Насколько важна сезонная вакцинация для ребенка? Моему ребенку сейчас четыре года, и сезонную вакцинацию от гриппа ему ни разу не делали.

Доктор Комаровский: Когда люди говорят о прививках, они находятся под влиянием огромного количества мифов. Главный миф – это «откуда ученые знают, какой грипп придет, они думают, что придет А, а придет В». Поэтому вы должны знать, что специальные лаборатории по всему миру отслеживают циркуляцию вируса. И в марте-апреле этого года они дадут прогноз, какой вид вируса гриппа будет в наших краях в сентябре-октябре. И вакцину делать начнут только в апреле месяце. Поэтому вакцина от гриппа каждый год разная. Она предусматривает компоненты трех-четырех разных видов вируса гриппа.

Каверин: Так стоит детей прививать?

Доктор Комаровский: Ну, я привит, мои дети и внуки привиты, все сотрудники моей клиники привиты. Главный вопрос вот в чем. Грипп для молодого здорового человека, как правило, не опасен. Смертельно опасен для пожилых людей. Вы, не привитые, можете убить своих родителей, бабушек и дедушек, когда принесете вирус в дом. У нас просто не принято думать о бабушках и дедушках. И это беда.

Сафронов: А правда, что дети переносят вирус гриппа легче, чем мы, родители?

Доктор Комаровский: Ну, смотря какой вирус. На вирус гриппа это не распространяется. Для детей до шести лет – это одна из самых опасных болезней.

О кормлении грудью

Каверин: Вопрос по поводу грудного кормления. Ребенку год и три месяца. Ночью плачет, просит грудь. Что делать? Как отучить?

Доктор Комаровский: Первое, что вы должны понимать: от кормления грудью все должны получать удовольствие. Если маме нравится вставать ночью и кормить – ради бога, хоть до школы кормите. А если не нравится, надо четко понимать: если вы не дали грудь, а ребенок поплакал, и вы дали, то это значит, что ребенок вас воспитывает. Собирайтесь на семейный совет и принимайте решение – кормить грудью или не кормить. Если решаете не кормить, а ребенок плачет, к нему пару ночей встает мама. Или отдаете его на пару дней бабушке. Главное не боятся, что ребенок накричится, что-то там себе сорвет, что это для него страшные риски, огромная травма, и он потом вам в старости воды не подаст. Помните, что ребенку больше всего на свете нужна улыбающаяся выспавшаяся мама, которая ночью не ребенка к груди прикладывает, а мужа.

Блиц-вопросы

Каверин: Вопрос о многоязычии. В семье общаются на трех языках. Дочке полтора года. Как быть: разговаривать с ребенком на трех языках с детства или какой-то один выбрать?

Доктор Комаровский: Разговаривать на трех языках.

Каверин: Так ли вредны памперсы для мальчиков, как об этом говорят в народе?

Доктор Комаровский: Об этом говорят в основном бабушки, которые утверждают, что яички любят холод. Ни один дедушка с ними не согласен. Поэтому это полная глупость. А памперсы нужны не детям, а родителям. Они экономят время родителей, чтобы те могли иметь возможность отдыхать, спать и жить нормальной жизнью.

Каверин: Нужно ли лечить молочные зубы, если появился кариес?

Доктор Комаровский: Да, надо.

Каверин: Стоит ли делать тест на чувствительность к антибиотикам?

Доктор Комаровский: В большинстве случаев он не нужен, если ребенок находится за пределами отделения реанимации.





О выступлении в Минске

Сафронов: Евгений Олегович, 11 марта вы выступаете в Минске. Расскажите, пожалуйста, чего ожидать зрителям? Это будет концерт, лекция, общение?

Доктор Комаровский: Сначала я рассказываю всем правила игры. Самое главное правило – мужчины имеют право задавать вопросы в первую очередь. Пап всегда очень не хватает на таких встречах. Потом я рассказываю о том, что больше всего волнует людей на данный момент времени – сейчас это, как правило, как повысить иммунитет. Потом я отвечаю на вопросы, которые интересуют большинство зрителей. В каждом городе – своя специфика. В одном – пятьдесят процентов – про гомеопатию, в другом – про невропатологов, в третьем – про грудное вскармливание. Я знаю одно: если эти вопросы не прекратятся вовремя, мы не разойдемся никогда. Главная моя задача – чтобы никто не грустил, и все поняли, что в 21 веке иметь детей – это огромное счастье, если вы знаете, что с ними делать. Моя задача научить вас, как не превратить родительство в подвиг.

Сафронов: То есть, смело можно говорить, что встреча с доктором Комаровским начнется 11 марта в два часа дня, а закончится 13-14 апреля…

Доктор Комаровский: Буду продолжать отвечать на вопросы по телефону по дороге в аэропорт.

Каверин: А сколько времени длится ваше выступление?

Доктор Комаровский: Никогда не бывает меньше трех часов. В прошлом месяце я был в Кишиневе, так мы общались почти пять часов! Поэтому я не представляю, как певцы могут петь каждый день в новом городе – я после каждой такой встречи должен восстанавливаться недели две. Может это я уже по-стариковски…

Каверин: Да ладно вам! Певцы же под фонограмму выступают. А вы не можете заранее ответы записать!

Доктор Комаровский: Вот честно, и клонироваться не могу.