В рамках шоу "Ты супер!" Даша Чернова исполнила песню из репертуара белорусского ансамбля "Песняры" "Беловежская пуща". Свои голоса за нее отдали все четыре тренера проекта.

Сама конкурсантка в интервью Sputnik ранее отметила, что когда вышла на сцену, то потеряла самоконтроль, а пришла в себя только после того, как спела песню.

Выступление второй белорусской участницы шоу "Ты супер!" Анастасии Кравчени можно будет увидеть в последующих выпусках.

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Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии.