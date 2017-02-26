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"Беловежская пуща" в исполнении Даши Черновой на шоу "Ты супер!"
27.02.2017 12:32 — Разное | Sputnik Беларусь
В рамках шоу "Ты супер!" Даша Чернова исполнила песню из репертуара белорусского ансамбля "Песняры" "Беловежская пуща". Свои голоса за нее отдали все четыре тренера проекта.
Сама конкурсантка
Выступление второй белорусской участницы шоу "Ты супер!" Анастасии Кравчени можно будет увидеть в последующих выпусках.
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Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии.
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Участница из Беларуси Даша Чернова выступила в минувшую субботу на международном музыкальном конкурсе "Ты супер!". Смотрите на видео выступление белорусской...
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