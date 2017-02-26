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"Беловежская пуща" в исполнении Даши Черновой на шоу "Ты супер!"

27.02.2017 12:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В рамках шоу "Ты супер!" Даша Чернова исполнила песню из репертуара белорусского ансамбля "Песняры" "Беловежская пуща". Свои голоса за нее отдали все четыре тренера проекта.

Сама конкурсантка в интервью Sputnik ранее отметила, что когда вышла на сцену, то потеряла самоконтроль, а пришла в себя только после того, как спела песню.

"Беловежская пуща" в исполнении Даши Черновой на шоу "Ты супер!"
© Sputnik/
Даша Чернова о своем первом выступлении на конкурсе "Ты супер!"

Выступление второй белорусской участницы шоу "Ты супер!" Анастасии Кравчени можно будет увидеть в последующих выпусках.

Читатели Sputnik могут поддержать белорусских участниц конкурса "Ты супер!", прислав свои видео-пожелания в редакцию Sputnik Беларусь или разместив их в личных аккаунтах в социальных сетях с хэштегами #ДашаТыСупер! и #НастяТыСупер! Лучшие видео будут опубликованы на официальной странице Sputnik Беларусь в Facebook.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии.

 
 
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Участница из Беларуси Даша Чернова выступила в минувшую субботу на международном музыкальном конкурсе "Ты супер!". Смотрите на видео выступление белорусской...

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