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175-сантиметровый баскетболист пробежал между ног 218-сантиметрового соперника
Защитник «Делавэра» Нэйт Робинсон пробежал с мячом между ног центрового «Рэпторс 905» Эди Тавареса в матче американской Д-Лиги. Видео появилось в
Рост Робинсона составляет 175 сантиметров, Тавареса — 218. Защитник прошел между ног соперника и заработал фол в проходе под кольцо. Встреча завершилась поражением «Делавэра» со счетом 96:110.
32-летний Робинсон известен невероятным для своего роста атлетизмом. Он играл в НБА с 2005 года. За это время защитник выступал в нескольких командах лиги, в 2016 году защищал цвета тель-авивского «Хапоэля», в 2017 году вернулся в США.
Робинсон — единственный в истории трехкратный победитель конкурса по броскам сверху в рамках уик-энда «Всех звезд НБА» (2006, 2009, 2010).
Д-Лига — официальная младшая лига Национальной баскетбольной ассоциации.
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Защитник "Делавэра" Нэйт Робинсон пробежал с мячом между ног центрового "Рэпторс 905" Эди Тавареса в матче американской Д-Лиги.
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