﻿ Отметил 23 февраля: в Минске сильно пьяный водитель на Opel врезался в столб. 21.by
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Отметил 23 февраля: в Минске сильно пьяный водитель на Opel врезался в столб

27.02.2017 12:46 — Разное | Tut.by  
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В Минске пьяный водитель на Opel врезался в столб, после чего попытался убежать. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.


Фото: ГАИ Московского района

Инцидент произошел 25 февраля, в 19.00. 25-летний водитель ехал на Opel Astra по проспекту Газеты «Звязда» со стороны улицы Голубева в направлении проспекта Любимова и напротив дома № 33 не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в столб. После столкновения со столбом у Opel вырвало колесо, а сам автомобиль отбросило на полосу встречного движения.

После ДТП водитель попытался убежать с места аварии, но его задержали очевидцы происшествия.











По внешним признакам мужчина был пьян. Инспекторы отвезли его на медосвидетельствование, которое показало 2,06 промилле алкоголя. По словам нарушителя, он отмечал с другом 23 февраля, после чего сел за руль автомобиля.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина попытался убежать с места ДТП, но был задержан очевидцами и патрулем.

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