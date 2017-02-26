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Автомобильный налог в Беларуси не станет более справедливым
В Беларуси предлагают ввести более справедливый «налог на дороги», однако в министерстве транспорта и коммуникации заявляют, что делать это не будут.
Как
Решить проблему, по его словам, можно, заложив сумму транспортного налога в стоимость топлива. Предлагаемый вариант, считает Денис Степанов, был бы более эффективен и справедлив, поскольку автовладелец платил бы в зависимости от того, сколько ездит. Кроме того, добавил он, иностранцы, когда едут в Беларусь, не платят транспортный сбор, особенно если движутся по бесплатным дорогам, однако при этом они пользуются услугами АЗС.
Вместе первый замминистра транспорта и коммуникации Алексей Авраменко в эфире «Беларусь 1»
Напомним, что «налог на дороги»
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В Беларуси предлагают ввести более справедливый «налог на дороги», однако в министерстве транспорта и коммуникации заявляют, что делать это не будут.
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