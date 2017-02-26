В Беларуси предлагают ввести более справедливый «налог на дороги», однако в министерстве транспорта и коммуникации заявляют, что делать это не будут.

Как отметил в эфире радиостанции «Минская волна» гендиректор «Минскоблдорстроя» Денис Степанов, вопрос взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении требует пересмотра, поскольку уплата фиксированной суммы госпошлины в зависимости от массы автомобиля не учитывает то, как часто человек им пользуется.

Решить проблему, по его словам, можно, заложив сумму транспортного налога в стоимость топлива. Предлагаемый вариант, считает Денис Степанов, был бы более эффективен и справедлив, поскольку автовладелец платил бы в зависимости от того, сколько ездит. Кроме того, добавил он, иностранцы, когда едут в Беларусь, не платят транспортный сбор, особенно если движутся по бесплатным дорогам, однако при этом они пользуются услугами АЗС.

Вместе первый замминистра транспорта и коммуникации Алексей Авраменко в эфире «Беларусь 1» отметил , что дорожный сбор в стоимость топлива включать не будут. Он напомнил, что такая схема действовала до 2008 года, когда действовал республиканский дорожный фонд, а с акцизов на топливо финансировалось дорожное хозяйство. Но затем акцизы отменили и ввели «налог на дорог». «Механизм может быть усовершенствован, но вопрос о включении дорожного сбора в топливо не рассматривается», - подчеркнул замминистра.