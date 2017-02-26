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Компания Google подала в суд на Uber за кражу технологии создания беспилотного автомобиля

27.02.2017 13:03 — Разное | Ежедневник  
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Компания Google подала в суд на Uber за кражу технологии создания беспилотного автомобиля

фото: zn.ua

Дочернее предприятие Google обратилось в суд Сан-Франциско, уверяя, что в Uber незаконно используют чужие технологии.

Компания Waymo - подразделение Google, которое работает над разработкой средств управления беспилотным автомобилем, - подала в суд на Uber и стартап Otto, обвинив их в краже технологии, которая используется в беспилотных автомобилях компании, сообщает Business Insider. В иске говорится о том, что команда инженеров Google похитила разработки лидара – лазерного датчика, который обеспечивает ориентацию автомобиля относительно окружающих предметов, пишет telegraf.com.ua.

"Отто и Uber похитили интеллектуальную собственность Waymo, что позволило им избежать рисков, потерь времени и средств на самостоятельную разработку своих собственных технологий", говорится в иске Google. Одним из фигурантов дела является Энтони Левандовски, который покинул Google в 2016 году спустя девять лет работы в компании.

После ухода из Google он основал Otto, который был затем куплен Uber. В иске утверждается, что перед уходом Левандовски скачал более 14 миллионов файлов с информацией о разработках Waymo.

«По нашему мнению, эти действия являлись частью плана по краже коммерческой тайны и интеллектуальной собственности Waymo», - говорится в сообщении Waymo на сайте Medium.

Компания требует возмещения ущерба, а также запрета на использование украденных технологий, передает агентство Reuters.

 
 
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Дочернее предприятие Google обратилось в суд Сан-Франциско, уверяя, что в Uber незаконно используют чужие технологии.

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