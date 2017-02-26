В рамках выставки MWC 2017 компания TCL, более известная в наших краях под брендом Alcatel, представила несколько своих новых смартфонов, а также гибридный планшет на Windows 10.

Alcatel A5 LED



Фото: The Verge

Самой интересной новинкой стала модель A5 LED. Аппарат оснащается несколькими съемными крышками, в одну из которых встроены светодиоды. Они могут мигать в такт проигрываемой на девайсе музыке или свечением оповещать о входящем звонке или сообщении.

Сам смартфон работает на восьмиядерном процессоре Mediatek MT6753 с тактовой частотой 1.5 ГГц, имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти (слот под карточки памяти microSD есть). Диагональ дисплея — 5,2 дюйма, разрешение 1280 на 720 пикселей. Емкость аккумулятора — 2800 мАч.



Изображение: engadget.com



Изображение: engadget.com



Изображение: engadget.com

Разрешение основной камеры — 8 Мп. Она дополнена светодиодной вспышкой и системой автофокусировки, «фронталки» — 5 Мп. Работает гаджет под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

О сроках выхода на рынок и цене новинки пока ничего не сообщается.

Alcatel A3 и U5

Вдобавок к светящемуся A5 LED бренд Alcatel показал два новых бюджетных аппарата — А3 и U5.

Alcatel A3 является устройством средне-начального уровня и оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 на 720 пикселей, пластиковым корпусом со сканером отпечатков пальцев на задней панели, процессором MeidaTek MT6737 с частотой 1.25 ГГц, 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.



Изображение: gsmarena.com

Разрешение основной камеры — 13 Мп, фронтальной — 5 Мп. Емкость аккумулятора — 2460 мАч. Работает гаджет на Android 6.0 Marshmallow.

Alcatel U5 является еще более бюджетным аппаратом и позиционируется как самое доступное устройство, поддерживающее работу в сетях LTE.



Изображение: gsmarena.com

В его актив входит экран на 5 дюймов с разрешением 854 на 480 пикселей, процессор MeidaTek MT6737M с частотой в 1,1 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт microSD. Емкость аккумулятора — 2050 мАч. Основная камера обладает фотомодулем на 5 Мп, фронтальная — 2 Мп.

Дата старта продаж и стоимость обоих аппаратов ничего не озвучены.

Alcatel Plus 12 на Windows 10

На своей презентации производитель также продемонстрировал гибридный планшет Alcatel Plus 12, работающий на операционной системе Windows 10.



Изображение: gsmarena.com

Он оснащается 11,6-дюймовым экраном с Full HD-разрешением, двухъядерным процессором Intel Celeron Processor N3350 на 2,3 ГГц, 64 ГБ основной и 4 ГБ оперативной памяти (слот под карты памяти microSD присутствует), портом USB-C, HDMI и сканером отпечатков пальцев.

Емкость аккумулятора в новинке равняется 6900 мАч, разрешение фронтальной камеры — 5 Мп, основная камера в конструкции не предусмотрена.



Изображение: gsmarena.com



Изображение: gsmarena.com



Изображение: gsmarena.com



Изображение: gsmarena.com

Вместе с самим планшетом поставляется и клавиатура, которая может выступать в качестве подставки и док-станции. В нее установлен аккумулятор емкостью 2580 мАч и дополнительный USB-порт.

Ожидается, что планшет поступит в продажу в июне 2017 года по цене 499 евро.

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