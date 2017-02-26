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Представлен светящийся смартфон Alcatel A5 и гибридный планшет на Windows 10
В рамках выставки MWC 2017 компания TCL, более известная в наших краях под брендом Alcatel, представила несколько своих новых смартфонов, а также гибридный планшет на Windows 10.
Alcatel A5 LED
Самой интересной новинкой стала модель A5 LED. Аппарат оснащается несколькими съемными крышками, в одну из которых встроены светодиоды. Они могут мигать в такт проигрываемой на девайсе музыке или свечением оповещать о входящем звонке или сообщении.
Сам смартфон работает на восьмиядерном процессоре Mediatek MT6753 с тактовой частотой 1.5 ГГц, имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти (слот под карточки памяти microSD есть). Диагональ дисплея — 5,2 дюйма, разрешение 1280 на 720 пикселей. Емкость аккумулятора — 2800 мАч.
Разрешение основной камеры — 8 Мп. Она дополнена светодиодной вспышкой и системой автофокусировки, «фронталки» — 5 Мп. Работает гаджет под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.
О сроках выхода на рынок и цене новинки пока ничего не сообщается.
Alcatel A3 и U5
Вдобавок к светящемуся A5 LED бренд Alcatel показал два новых бюджетных аппарата — А3 и U5.
Alcatel A3 является устройством средне-начального уровня и оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 на 720 пикселей, пластиковым корпусом со сканером отпечатков пальцев на задней панели, процессором MeidaTek MT6737 с частотой 1.25 ГГц, 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.
Разрешение основной камеры — 13 Мп, фронтальной — 5 Мп. Емкость аккумулятора — 2460 мАч. Работает гаджет на Android 6.0 Marshmallow.
Alcatel U5 является еще более бюджетным аппаратом и позиционируется как самое доступное устройство, поддерживающее работу в сетях LTE.
В его актив входит экран на 5 дюймов с разрешением 854 на 480 пикселей, процессор MeidaTek MT6737M с частотой в 1,1 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт microSD. Емкость аккумулятора — 2050 мАч. Основная камера обладает фотомодулем на 5 Мп, фронтальная — 2 Мп.
Дата старта продаж и стоимость обоих аппаратов ничего не озвучены.
Alcatel Plus 12 на Windows 10
На своей презентации производитель также продемонстрировал гибридный планшет Alcatel Plus 12, работающий на операционной системе Windows 10.
Он оснащается 11,6-дюймовым экраном с Full HD-разрешением, двухъядерным процессором Intel Celeron Processor N3350 на 2,3 ГГц, 64 ГБ основной и 4 ГБ оперативной памяти (слот под карты памяти microSD присутствует), портом USB-C, HDMI и сканером отпечатков пальцев.
Емкость аккумулятора в новинке равняется 6900 мАч, разрешение фронтальной камеры — 5 Мп, основная камера в конструкции не предусмотрена.
Вместе с самим планшетом поставляется и клавиатура, которая может выступать в качестве подставки и док-станции. В нее установлен аккумулятор емкостью 2580 мАч и дополнительный USB-порт.
Ожидается, что планшет поступит в продажу в июне 2017 года по цене 499 евро.
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A5 LED оснащается несколькими съемными крышками, в одну из которых встроены светодиоды.
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