Белорусский прыгун в воду Вадим Каптур стал обладателем бронзовой награды на первом этапе Гран-при в немецком Ростоке, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Вадим Каптур. Фото: Прессбол

Третье место он занял по итогам выступления на 10-метровой вышке. Результат белоруса — 456,85 балла. Первое место занял один из лидеров в мире в этом виде прыжков Янь Цзянь из Китая — 546,60. Серебряным призером стал его соотечественник Сю Зевей — 473,85. Еще один белорус Евгений Королев стал десятым.

В прыжках с трехметрового трамплина Елена Хамулькина заняла 12-е место — 218,40 балла. Победила китаянка Ву Чунтинь — 309,85 балла.

В 2017 году состоится еще семь этапов Гран-при, розыгрыш которого завершится в ноябре в Австралии. Ведущие прыгуны в воду также примут участие в этапах Мировой серии, первые два из которых пройдут 3−5 марта в Пекине и 9−11 марта в Гуанчжоу.

Самым же главным стартом сезона станет чемпионат мира в Будапеште с 14 по 30 июля.