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Беларусь и Россия сократили товарооборот в 2016 году на 5,2% до26,1 млрд долларов, сообщает Национальный статистический комитет.

Согласно информации Белстата, экспорт из Беларуси в РФ вырос на 4% до $10,8 млрд, импорт из РФ в республику сократился на 10,8% до 15,3 млрд долларов.

Таким образом, в торговле с Россией сложилось отрицательное сальдо в размере 4,5 млрд долларов.

Несмотря на сокращение товарооборота, Россия в прошедшем году оставалась основным торговым партнером Беларуси. Доля России в общем товарообороте республики с другими странами составила 51,2%.

Беларусь в 2016 году нарастила экспорт в РФ грузовых автомобилей на 31% до 3,3 тыс. шт., легковых автомобилей - на 23,5% до 10,5 тыс. шт., седельных тягачей – на 27,2% до 884 шт., машин и устройств для подъема, погрузки/разгрузки – в 2,5 раза до 21 тыс. шт., сельхозтехники – в 1,9 раза до 35,3 тыс. шт., электрических трансформаторов – в 4,4 раза до 5,9 млн шт., обуви – на 43% до 6,9 млн пар, мяса и субпродуктов – на 9,7% до 300,9 тыс. тонн, сыров и творога – на 11,6% до 201,2 тыс. тонн.

Импорт из России нефти в прошедшем году снизился на 21% до 18,1 млн тонн, природного газа – на 1,06% до 18,6 млрд куб.м, черных металлов – на 4,2% до 2,4 млн тонн, легковых автомобилей – на 41,3% до 51 тыс.шт. Увеличился импорт нефтепродуктов – на 3,4% до 1,7 млн, электроэнергии – на 13% до 3,2 млрд кВт.ч.

