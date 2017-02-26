|
Совет ЕС одобрил безвизовый режим с Грузией
27.02.2017 13:14 — Разное | Ежедневник
фото: tvc.ru
Совет ЕС также одобрил механизм приостановки безвизового режима сообщества с третьими странами.
Совет ЕС одобрил введение безвизового режима между странами сообщества и Грузией. Об этом сообщила пресс-служба Совета, сообщает ТАСС.
"27 февраля 2017 года Совет принял постановление по визовой либерализации для граждан Грузии, отправляющихся в ЕС на срок до 90 дней в течение периода в 180 дней", - отмечается в нем.
Совет ЕС также одобрил механизм приостановки безвизового режима сообщества с третьими странами. "27 февраля 2017 года Совет одобрил постановление по механизму приостановки, которое может быть применено ко всем существующим соглашениям о визовой либерализации (между ЕС и третьими странами - прим. ТАСС)", - отмечается в нем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет ЕС также одобрил механизм приостановки безвизового режима сообщества с третьими странами.
|
Архив (Разное)
Комментарии