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Совет ЕС одобрил безвизовый режим с Грузией

27.02.2017 13:14 — Разное | Ежедневник  
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Совет ЕС одобрил безвизовый режим с Грузией

фото: tvc.ru

Совет ЕС также одобрил механизм приостановки безвизового режима сообщества с третьими странами.

Совет ЕС одобрил введение безвизового режима между странами сообщества и Грузией. Об этом сообщила пресс-служба Совета, сообщает ТАСС.

"27 февраля 2017 года Совет принял постановление по визовой либерализации для граждан Грузии, отправляющихся в ЕС на срок до 90 дней в течение периода в 180 дней", - отмечается в нем.

Совет ЕС также одобрил механизм приостановки безвизового режима сообщества с третьими странами. "27 февраля 2017 года Совет одобрил постановление по механизму приостановки, которое может быть применено ко всем существующим соглашениям о визовой либерализации (между ЕС и третьими странами - прим. ТАСС)", - отмечается в нем.

 
 
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Совет ЕС также одобрил механизм приостановки безвизового режима сообщества с третьими странами.

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