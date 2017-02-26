Своими мыслями о предстоящей четвертой игре плей-офф против ярославского «Локомотива» поделился главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт. Он уверяет, что сегодня болельщики увидят совсем другой уровень игры от своих любимцев:



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В первую очередь для нашей команды будет важно выйти на лед с желанием бороться до конца. Нельзя забывать о нашем игровом плане. Если мы будем придерживаться задания на игру, то у нас все будет в порядке. Конечно, сегодня как никогда для нас будет важна поддержка наших болельщиков. Они отлично поддерживали нас на протяжении всего сезона, а сегодня эта поддержка для нас будет особенно важна. Неважно, какой счет на табло, у нас есть шансы на победу до тех пор, пока за нашими спинами есть поддержка болельщиков. Надеюсь, что сегодня болельщики будут нас поддерживать так же, как и в первом матче. Сегодня мы будем готовы откликнуться на их поддержку как команда. Мы докажем, что гордимся возможностью представлять клуб, город и болельщиков.

Напомним, что в серии до четырех побед минское «Динамо» уступает со счетом 0:3 (1:2, 2:7, 1:5).