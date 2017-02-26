

Многие родители озабочены тем, как организовать рабочее место школьнику. Задача несложная — нужно только знать основные правила. Ребенок подвижный: бегает, качается, карабкается, постоянно совершает открытия, познает окружающий мир. Двигаясь, он развивается физически, интеллектуально, социально. Сохранять статичное положение детей более 5 минут — непосильная задача, но нужно выполнять домашние задания. Поэтому важно организовать освещение детской комнаты, подобрать под ребенка эргономичный стол и другую мебель , поддерживающую прямую осанку.

Организуем рабочее место школьнику: подготовительный этап

Перед тем, как организовать рабочее место школьнику, родителям следует узнать: главное — соблюсти баланс сидения-активности ребенка. Двигается, вертится, шкодит он самостоятельно. Подойдите ответственно к обустройству пространства, выбору стола, стула ребенку. Для рабочего места подходит анатомическая мебель — удобная, регулируемая.

Отсутствуют правильные, неправильные позы сидения. Достаточно их регулярно менять. Поддержать правильную осанку помогут стол и кресло, соответствующие росту, весу, пропорциям.

Регулировка положения стула

Размышляя, как организовать рабочее место школьнику, начните настраивать стул ребенка. Затем отрегулируйте письменный стол.

Стул для зоны ученика располагается так: уровень переднего края сиденья — подколенная впадина. Высота кресла правильная, когда бедро и корпус ребенка образуют прямой угол, стопы полностью стоят на полу. Оптимальный вариант — садясь за стол, приходится немного отклоняться (несколько см). Выверенное положение сиденья позволит ребенку поддержать осанку и сохранить концентрацию внимания. Тазовая часть слегка наклоняется вперед, спина сохраняет прямое, ровное положение.

При организации места занятий учитывайте глубину сиденья: бедра свободно прилегают спереди, между передним краем кресла и голенью — около четырех пальцев. Отрегулированное положение обеспечивает нормальное кровоснабжение ног. На спинку опирается спина полностью, включая лопатки, иначе сохранится мышечное напряжение.

Настройка столешницы

Подходящий вариант стола для рабочего места — трансформер. Преимущества такой модели: занимает мало места, настраивается под малыша, дошкольника, повзрослевшего ребенка.

Позаботьтесь об освещении: лампа отбрасывает свет с левой стороны либо спереди, стол размещается возле окна, не вдоль глухой стены. Предплечья лежат на столе, иначе мышцы шеи будут постоянно напряженными. Оптимальная высота столешницы, когда кисти немного согнуты (чуть более 90º). Угол наклона определяется видом занятий:

0 - 5° — рисование, черчение;

10° — письменные работы;

20° — чтение.

Основное правило, как организовать рабочее место школьнику, - отрегулировать мебель, чтобы ребенок дольше сидел прямо. Стол располагается у окна, соответствует росту, спина полностью опирается на спинку стула, ноги стоят на полу. Отрегулированное положение способствует сохранению правильной осанки, снимает напряжение со спины.

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