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Как связаны Февральская революция и история самогоноварения в Беларуси

27.02.2017 13:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Первые законодательные инициативы, предпринятые Временным правительством в Петрограде, пришлись по душе всем без исключения и национальным, и конфессиональным группам, проживавшим в то время в Беларуси, рассказал на радио Sputnik Беларусь профессор исторического факультета БГУ, доктор исторических наук Александр Гужаловский.

"Тогда была отменена политическая полиция в виде жандармерии, была отменена политическая цензура — главное управление по делам печати, было разрешено проводить публичные акции, митинги, собрания. Была проведена амнистия всех политзаключенных, отменена смертная казнь, декларировано равенство прав женщин и так далее", — рассказал историк.

По словам специалиста, в ходе Февральской революции события в Минске были похожи на те, что происходили в Петрограде, но они были мирными.

Как связаны Февральская революция и история самогоноварения в Беларуси
© Sputnik/ Александр Кривошеев
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"Первой так называемой жертвой Февральской революции в Минске стал последний минский губернатор, его никто не трогал, но страшно напуганный он отбыл из Минска. Также всех чинов полиции никто не бил, не арестовывал, они получили расчет от губернатора и отправились восвояси", — отметил специалист.

По информации профессора, только через несколько недель вышло распоряжение Временного правительства о том, чтобы всех бывших полицейских забирали в армию и отправляли на фронт. Временное правительство решило, что война будет продолжаться.

"И тогда же появилась новая местная власть в лице губернского комиссара. Это был отставной офицер, известный земский деятель Борис Самойленко, который руководил всей местной жизнью. Тогда было время двоевластия, так как в Минске начал работу Совет рабочих и солдатских депутатов. И сначала противостояния этих двух властей не было, но с течением времени конфликтные ситуации все же возникали", — рассказал историк.

Собеседник Sputnik отметил, что начало весны 1917 года было временем подлинного счастья в Беларуси. Тогда еще не было сложных экономических условий, не было жесткого дефицита пищевых и промышленных товаров. Никто не голодал. И с алкогольными напитками, несмотря на "сухой закон", у белорусов тоже проблем не было.

"Народ наш изобретательный, и началось до жути масштабное самогоноварение. Газеты тогда писали, что в Беларуси самогон гонят даже дети. И это было очень прибыльное занятие. При себестоимости бутылки самогона в 2 царских рубля (а тогда они еще ходили) розничные цены колебались от 5-ти рублей, это был самый дешевый самогон, который назывался "ханжа", и до 20-ти рублей за бутылку, которая именовалась "кристаллизация". Всех невозможно было контролировать, и никаких проблем с алкоголем в Минске не было", — отметил историк.

Беседу с профессором исторического факультета БГУ, доктором исторических наук Александром Гужаловским об интересных фактах времен Февральской революции в Беларуси слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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