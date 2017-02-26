МИНСК, 27 фев – Sputnik. По-весеннему теплая погода ожидается в Беларуси на текущей неделе: теплее всего будет на выходных – в воскресенье 5 марта температура воздуха поднимется до +14°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

"На этой неделе атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы, обусловят неустойчивую и очень теплую погоду", – сказали в Гидромете.

По данным синоптиков, во вторник 28 февраля погоду будет определять теплая влажная воздушная масса: будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по северо-востоку Беларуси возможны небольшие дожди, ночью температура воздуха составит −1..+4°С, днем – +4..+10°С.

В среду 1 марта в республике пройдут кратковременные дожди, днем термометры покажут от +5 до +12°С. В четверг погода существенно не изменится, но будет немного прохладнее – днем +3..+9°С.

"В пятницу очередные атмосферные фронты вызовут на большей части территории кратковременные осадки – мокрый снег и дождь, в отдельных районах порывистый ветер", – сказали синоптики, уточнив, что температура днем составит +1..+8°С.

По словам собеседников Sputnik, в выходные дни ожидается по-весеннему теплая погода.

Так, в субботу 4 марта по северу Беларуси пройдут небольшие кратковременные осадки, минимальная температура воздуха ночью составит от −3 до +3°С, днем – +4..+10°С, по юго-западу – до +12 °С.

В воскресенье 5 марта будет без осадков, ночью термометры покажут 0..+5°С, днем – +5..+11°С, по юго-западу страны – до +14°С.