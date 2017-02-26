В Добруше сотрудники ГАИ остановили вилявший из стороны в сторону автомобиль ВАЗ-21063. Водитель авто был с явными признаками алкогольного опьянения, а отсутствие документов объяснил тем, что забыл их дома.





Авто доставили на штрафстоянку, а водителя «жигулей» и пассажиров отпустили, рассказали TUT.BY в ГАИ Гомельской области. Однако позже выяснилось, что «жигули» были украдены — в этот же день в милицию обратился 22-летний житель Ветки с заявлением об угоне.

Теперь в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Два года назад молодого человека уже лишали водительского удостоверения за управление транспортом в пьяном виде.