﻿ Пьяный бесправник из Ветки угнал авто - возбуждено уголовное дело. 21.by
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Пьяный бесправник из Ветки угнал авто - возбуждено уголовное дело

27.02.2017 13:57 — Разное | Tut.by  
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В Добруше сотрудники ГАИ остановили вилявший из стороны в сторону автомобиль ВАЗ-21063. Водитель авто был с явными признаками алкогольного опьянения, а отсутствие документов объяснил тем, что забыл их дома.


Авто доставили на штрафстоянку, а водителя «жигулей» и пассажиров отпустили, рассказали TUT.BY в ГАИ Гомельской области. Однако позже выяснилось, что «жигули» были украдены — в этот же день в милицию обратился 22-летний житель Ветки с заявлением об угоне.

Теперь в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Два года назад молодого человека уже лишали водительского удостоверения за управление транспортом в пьяном виде.

 
 
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В 2015 году молодого человека лишили водительского удостоверения за управление транспортом в пьяном виде.

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