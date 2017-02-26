

Варочная поверхность — популярный «атрибут» кухни. Среди широкого разнообразия бытовой техники трудно не растеряться и выбрать максимально подходящую варочную панель. Данная статья поможет сориентироваться в вопросе, как выбрать варочную поверхность.

Виды варочных панелей

Прежде всего необходимо определиться, какую вы хотите панель: газовую либо электрическую. Всего различают три вида:

газовые;

электрические;

комбинированные.

Газовые варочные панели

Со временем не утратили своей актуальности. Работают от центрального газоснабжения, в роли нагревательного элемента выступает конфорка — газовая горелка. Плиты экономичны, имеют ряд положительных характеристик, среди которых долговечность, быстрота приготовления пищи, управление и регулировка огня. Однако при всем наборе плюсов есть существенные минусы: пожароопасность и оседание гари.

Электрические варочные панели

По популярности и по наличию новшеств опережают газовые, к тому же есть дома, где газопровод не предусмотрен и выбирать не приходится. Современный рынок предлагает широкий ассортимент электрических моделей с набором различных функций. Основным недостатком является высокое потребление электрической энергии, необходимость использования специальной посуды и разница в цене.

Комбинированные варочные панели

На поверхности расположены и газовые, и электрические нагревательные элементы. Отличный вариант для дома с постоянными перебоями электричества и с проблемами подачей газа.

Особого внимания заслуживает установка «Домино», состоящая с необычных модулей-секций одного размера и дизайна, из которых можно собрать рабочую поверхность, исходя из своих пожеланий: гриль, фритюрница, электрическая панель, газовая.

И газовые, и электрические панели бывают двух видов: зависимые и независимые, вам решать, какую выбрать варочную поверхность. Все чаще отдается предпочтение независимым установкам, имеющим собственную систему управления, независимую от работы других приборов, что позволяет воплощать в реальность различные дизайнерские решения, играть со стилями при обустройстве помещения и заказе кухни . В отличие от них, зависимые идут в комплекте с духовым шкафом, их основной плюс — цена.

Виды материала варочных панелей

Важным критерием выбора также является материал рабочей поверхности. Дешевый, простой и сдержанный — эмаль. Чаще выпускаются плиты белого, черного и коричневого цвета, нуждаются в постоянном очищении, «боятся» сильных ударов.

Немного дороже — нержавеющая сталь. У данного материала показатели долговечности выше, а стальной цвет делает поверхность универсальной, гармонирующей с любым интерьером.

Стеклокерамика — дорогой и невероятно стильный материал. Выбрать варочную поверхность с такого материала настоящий шик: плоская, зеркальная поверхность с сенсорным управлением – мечта.

Закаленное стекло — внешне схоже со стеклокерамикой, чаще применяется в газовых плитах из-за допустимой температуры применения, чувствительное к внешним повреждениям.

Каждый из представленных материалов по-своему хорош, требует ухода и очищения.

Прежде чем выбрать варочную поверхность, установите для себя, сколько вам необходимо конфорок для удобства 2-3 или 5-6, какие функции должна включать модель: таймер, защиту для детей, газ-контроль и т.д. Определитесь с типом управления и видом переключателей.

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