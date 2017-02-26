Любопытный и значимый конфуз случился на вручении кинопремии "Оскар". Со сцены объявили победителя в номинации "Лучший фильм". Им стал киномюзикл "Ла-Ла-Ленд", но на совсем короткий период времени…

Решительное "фе"

Отзвучали аплодисменты, прослезилась съемочная группа, как к микрофону вышел суровый такой дядька и объявил: "Это ошибка! Лучшим фильмом стал "Лунный свет"!"

Актер Уоррен Битти тут же технично ушел от темы, заявив, что вообще — читал бумажку из конверта "Лучшая женская роль". И взятки гладки.

Допустим, конечно, вероятность того, что в руки ведущего попал не тот конверт. Но в таком случае это — грубый ляп, свидетельствующий о непрофессионализме организаторов церемонии. Вы в это верите? Вот восемьдесят восемь раз проходила "оскаровская" церемония без сучка и задоринки, а на восемьдесят девятый — здрасьте-приехали?

"Лунный свет" — это драма чернокожего гея из криминального квартала Майами. Сообщают, что не все "оскаровские" академики прониклись величием темы. Кто-то выступал и против.

И в таком случае "ошибка" Уоррена Битти, объявлявшего победителя, могла быть демаршем. Что-то подобное когда-то устроил автор "Таинственной страсти" Василий Аксенов, когда возглавлял жюри премии "Русский букер". Он не был согласен с решением жюри, присудившего приз некоему откровенно слабому роману. Поэтому он просто не вышел объявлять победителя. Примерно та же ситуация могла повториться и на "Оскаре". Мол, ничего поделать не могу, но решительное "фе" выскажу!

В таком случае Уоррен Битти — очень честный и мужественный человек, поднявший голос против системы.

Но может быть и так, что решение переменили в последний момент. Что появился какой-то довод в пользу того, чтобы присудить награду именно фильму про страдания меньшинств.

Фига в кармане

В общем, версию об ошибке — отметаем. Не могло ее быть.

А был — правильно! — стихийный протест голливудских кинодеятелей против нового официоза. Был трюк, освоенный советскими людьми искусства в семидесятые-восьмидесятые годы, под названием "фига в кармане". Вот я улыбаюсь, со всеми соглашаюсь, славу партии пою, а сам что-то другое имею в виду! Братья Стругацкие, Марк Захаров, Эльдар Рязанов — да много было фигокрутов-виртуозов.

И вот теперь эта наука пришла и на голливудские холмы. Упрекать ли голливудских авторитетов в лицемерии и двойной игре? Нет! Да и зачем?

Они четко и понятно донесли свой мессидж до публики. Не нравится им новый официоз! Как кинематографистов позднего СССР корчило от заказной ленинианы, от необходимости освещать великие стройки и решения съездов, так и мастеров лучшей в мире фабрики грез — коробит, с души воротит.

К тому же и официоз этот — недолгий. Есть вероятность, что с приходом Трампа тема страдающих меньшинств уйдет из ведомостей госзаказа в раздел домашнего порно, где ей, собственно, самое и место.

Во всяком случае, мастера голливудских искусств подталкивают ее туда, своими фигами в карманах дорогих костюмов придавая ей движение.

Искусство нравиться всем

Пробежимся по другим лауреатам.

Статуэтка за лучшую мужскую роль досталась Кейси Аффлеку — брату знаменитого Бена. Высокой оценки удостоился образ сантехника Ли из драмы Кеннета Лонергана "Манчестер у моря".

Что тут можно сказать? На самом деле Кейси, брат Бена, не проявил каких-то чудес актерской игры, сыграв дураковатого неудачника на минимуме мимики, жеста и прочих актерских ухищрений. Собственно, это и было нужно. Вот за то, что брат звездного Бена не стал включать "актер актерыча", приз и дали. Но, в принципе, сам "Манчестер…" — фильм любопытный. И лишний зритель ему не помешает.

Лучшая женская роль у Эммы Стоун, звезды "Ла-Ла-Ленда". Эмма — невероятно очаровательна. Именно она, как мне кажется, и вытянула киномюзикл к вершинам, силой своей харизмы и невероятным очарованием.

Не будь ее, "Ла-Ла-Ленд" потерялся бы и скис. В отрыве от нее ничего не стоят ни хваленый Райан Гослинг, ни весь актерский ансамбль, ни, посмотрим правде в глаза, песенки.

Лучшим режиссером признали 32-летнего постановщика того же "Ла-Ла-Ленда" Дэмьена Шаззела. Особых кинозаслуг за молодым да ранним не числится. Никаких новых канонов он не создал. Просто удачно оживил старые. И при этом сумел всем понравиться. За то, очевидно и дали.

Иранский фильм "Коммивояжер" получил награду как иностранный лучший фильм. Понятно, что сделано это вопреки американским декларациям Дональда Трампа, которому во время церемонии в прямом эфире отправлялись откровенно глумливые послания в Твиттер.

Итожа, можно сказать, что Голливуд — все-таки жизнеспособная система, нацеленная на развитие, на реализацию творческих потенциалов многочисленных талантов. Но сейчас она оказалась между двух официозов, как между молотом и наковальней. С одной стороны — это новый "меньшинственный" официоз. С другой — сверхновый, трамповский, еще не успевший оформиться, но уже порицаемый. И хорошо бы, чтобы эта энергия протеста порождала новые фильмы, которые можно смотреть без стыда и с удовольствием.