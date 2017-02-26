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ЕС продлил оружейное эмбарго против Беларуси, вне санкций – биатлон

27.02.2017 14:16 — Разное | Ежедневник  
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ЕС продлил оружейное эмбарго против Беларуси, вне санкций – биатлон

фото: ria.ru

Евросоюз в понедельник продлил на год действие оружейного эмбарго против Беларуси и индивидуальных санкций в отношении четырех человек, разрешив продажу стране оборудования для биатлона, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Совет 27 февраля решил продлить на год, до 28 февраля 2018 года, ограничительные меры против Беларуси. Они включают эмбарго на оружие, а также заморозку средств и запрет на въезд на территорию ЕС в отношении 4 человек, вовлеченных в дела об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста при неясных обстоятельствах в 1999 и 2000 годах", — сообщил Совет ЕС.

При этом в документе отмечается, что Совет сделал исключение, "разрешив экспорт в Беларусь оборудования для биатлона". В коммюнике отмечается, что поставщикам нужно будет в каждом отдельном случае обращаться за разрешением на продажи этого оборудования в компетентные органы стран-членов, пишут РИА Новости.

 
 
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Евросоюз в понедельник продлил на год действие оружейного эмбарго против Беларуси и индивидуальных санкций в отношении четырех человек, разрешив продажу стране...

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