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ДНР и ЛНР намерены ввести внешнее управление на украинских предприятиях

27.02.2017 14:04 — Разное | Ежедневник  
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ДНР и ЛНР намерены ввести внешнее управление на украинских предприятиях

фото: tass.ru

Провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) с 1 марта введут внешнее управление на всех работающих в республиках украинских предприятиях, если не будет снята блокада Донбасса.

Об этом говорится в совместном заявлении глав республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, опубликованном на сайте Луганскинформцентра.

"Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты", - подчеркивается в заявлении.

Главы напомнили, что Киев, используя радикалов, организовал и продолжает блокаду железнодорожных путей, угрожает блокадой автомобильных дорог, соединяющих республики Донбасса с Украиной.

"Это прямо противоречит духу и букве минских соглашений и в принципе характеризует нынешнее руководство Украины, как неспособное позаботиться о гражданах. Многие предприятия были вынуждены остановить свою работу в результате преступных действий киевской власти", - отмечается в заявлении.

"Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран. Именно это и было одним из наших первых программных обещаний в момент провозглашения наших республик", - говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
 
 
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Провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) с 1 марта введут внешнее управление на всех работающих в республиках украинских предприятиях,...

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