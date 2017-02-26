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Провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) с 1 марта введут внешнее управление на всех работающих в республиках украинских предприятиях, если не будет снята блокада Донбасса.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ДНР и ЛНР намерены ввести внешнее управление на украинских предприятиях Провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) с 1 марта введут внешнее управление на всех работающих в республиках украинских предприятиях,...

Об этом говорится в совместном заявлении глав республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, опубликованном на сайте Луганскинформцентра."Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты", - подчеркивается в заявлении.Главы напомнили, что Киев, используя радикалов, организовал и продолжает блокаду железнодорожных путей, угрожает блокадой автомобильных дорог, соединяющих республики Донбасса с Украиной."Это прямо противоречит духу и букве минских соглашений и в принципе характеризует нынешнее руководство Украины, как неспособное позаботиться о гражданах. Многие предприятия были вынуждены остановить свою работу в результате преступных действий киевской власти", - отмечается в заявлении."Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран. Именно это и было одним из наших первых программных обещаний в момент провозглашения наших республик", - говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР, передает