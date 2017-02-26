Четыре человека погибли в жуткой аварии, которая произошла в Греции: Porsche на огромной скорости врезался в припаркованную на стоянке Honda Civic. Об этом сообщает греческое Protothema.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Авария произошла 26 февраля во второй половине дня на трассе Афины — Ламия и попала в объектив камеры видеонаблюдения. Как видно на видео, неуправляемый Porsche на огромной скорости вылетел с трассы и врезался в припаркованный автомобиль. От сильнейшего удара последний разорвало на части, обе машины загорелись.





В припаркованном автомобиле в момент аварии находилась 33-летняя женщина и ее трехлетний ребенок — они погибли. Также погибли водитель и пассажир Porsche. Сообщается, что за рулем Porsche находился сын владельца сети супермаркетов Jumbo Апостолоса Вакакиса Йоргос.





По информации местных СМИ, Honda припарковалась на стоянке незадолго до трагедии. Водитель автомобиля вышел в туалет, тогда в его машину и влетел Porsche.