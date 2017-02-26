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Коттеджи Минска для особого удовольствия, или Охота с комфортом
Охота на достойном уровне, или предлагаемые услуги
Охотничий туризм — гармоничный союз нескольких моментов. Это и предварительно оговоренный трансфер, и полная организация охоты, и последующий мини-банкет, и водные процедуры, развлечения и прочие прелести приятного времяпрепровождения. При этом коттеджи для охоты стремятся предложить своим гостям весь спектр услуг, в которые входит:
Выбранные коттеджи требуют сравнения. И только после этого и связи с администратором можно отправляться в дорогу!
Места для охоты: предложения
Но где остановиться? Какое место выбрать для охоты и отдыха, чтобы насладиться ими в полной мере? Доверить свой отдых размещению на территории домов-срубов, многоэтажных коттеджей, роскошных усадеб лесных и охотничьих хозяйств или частным владельцам? Сравнение вариантов даст ответ!
Результативную охоту в зимний период, верховую езду и рафтинг — летом, отличные условия проживания и полный или частичный пансион предлагает охотничий комплекс «Вязычин» (территория одноименной деревни). Богатый номерной фонд, особые условия отдыха для малышей, разнообразную охоту предложат здесь истинным ценителям.
Охотничий комплекс урочища «Доманово» — гостевые домики, которые могут в общей сложности принять до 40 гостей, теннисный корт, баня с парилкой, бассейном. Охота организуется на косулю, дикого кабана, волка, лося. Особенность — туристические тропы для детей, действующие круглый год при полной безопасности.
Качественная организация охоты — это еще и охотничьи коттеджи Мозырского опытного лесхоза. Здесь предложат в качестве трофея бобра, косулю, кабана и волка, помощь профессионального егеря. Единственное отличие от других мест охоты — самостоятельное приготовление пищи на оборудованной кухне.
Приглашают на охоту охотничьи домики ГЛХУ «Россонский лесхоз» (г.п. Россоны). Комплексы располагаются вблизи реки Дрисса и озера Селявское.
Комфортное жилье, множественные развлечения для тех, кто не охотится, и отличная организация самого мероприятия привлекает многих охотников и туристов. Осталось выбрать коттедж или охотничье хозяйство, которые легко найти в каталоге
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