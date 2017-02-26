

Добыть ценный трофей вблизи Беловежской пущи, Чигиринского водохранилища, Браславских озер — значит удовлетворить свою страсть к охоте. Но для охотников важна не только организация охоты с загоном на кабана, облавная — на волка, зубра или пернатых, но и полноценный отдых после мероприятия, комфорт и домашний уют. И если лесхоз, охотхозяйства расширяют "границы" охоты в виде территории и видов зверей и птиц, то частные коттеджи , имеющие необходимые лицензии на предоставление подобного рода услуг, стремятся завоевать любовь постоянных клиентов высоким уровнем сервиса, приятными ценами, вспомогательными услугами и активными развлечениями.

Охота на достойном уровне, или предлагаемые услуги

Охотничий туризм — гармоничный союз нескольких моментов. Это и предварительно оговоренный трансфер, и полная организация охоты, и последующий мини-банкет, и водные процедуры, развлечения и прочие прелести приятного времяпрепровождения. При этом коттеджи для охоты стремятся предложить своим гостям весь спектр услуг, в которые входит:

проживание с полным комплексом услуг. Номерной фонд охотничьих домиков — апартаменты разного уровня комфортности с полными удобствами, банкетный зал, гостиная с караоке, танцполом;

помощь в организации мероприятия профессионального егеря. В услугу входит разработка маршрута охоты, посещение вышек, охота ночью, подготовка необходимых документов и квитанций;

использование развитой инфраструктуры: вольеров для собак, вышек для трофейной охоты, разделочных помещений;

водные процедуры для снятия напряжения. Сауна, баня, СПА-процедуры, декоративный водоем или река, озеро, массаж — и охотник приезжает на отдых еще;

развлечения в виде конных, велосипедных прогулок, спортивных соревнований, организация пикника на территории беседки с мангалом и всем необходимым.

Выбранные коттеджи требуют сравнения. И только после этого и связи с администратором можно отправляться в дорогу!

Места для охоты: предложения

Но где остановиться? Какое место выбрать для охоты и отдыха, чтобы насладиться ими в полной мере? Доверить свой отдых размещению на территории домов-срубов, многоэтажных коттеджей, роскошных усадеб лесных и охотничьих хозяйств или частным владельцам? Сравнение вариантов даст ответ!

Результативную охоту в зимний период, верховую езду и рафтинг — летом, отличные условия проживания и полный или частичный пансион предлагает охотничий комплекс «Вязычин» (территория одноименной деревни). Богатый номерной фонд, особые условия отдыха для малышей, разнообразную охоту предложат здесь истинным ценителям.

Охотничий комплекс урочища «Доманово» — гостевые домики, которые могут в общей сложности принять до 40 гостей, теннисный корт, баня с парилкой, бассейном. Охота организуется на косулю, дикого кабана, волка, лося. Особенность — туристические тропы для детей, действующие круглый год при полной безопасности.

Качественная организация охоты — это еще и охотничьи коттеджи Мозырского опытного лесхоза. Здесь предложат в качестве трофея бобра, косулю, кабана и волка, помощь профессионального егеря. Единственное отличие от других мест охоты — самостоятельное приготовление пищи на оборудованной кухне.

Приглашают на охоту охотничьи домики ГЛХУ «Россонский лесхоз» (г.п. Россоны). Комплексы располагаются вблизи реки Дрисса и озера Селявское.

Комфортное жилье, множественные развлечения для тех, кто не охотится, и отличная организация самого мероприятия привлекает многих охотников и туристов. Осталось выбрать коттедж или охотничье хозяйство, которые легко найти в каталоге TAM.BY !