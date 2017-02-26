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Минское "Динамо" проведет сегодня четвертый матч плей-офф против "Локомотива"

27.02.2017 14:09 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проведет сегодня четвертый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги против ярославского «Локомотива».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

К сожалению три первых матча для «зубров» сложились неудачно: во всех команда потерпела поражения — 1:2, 2:7, 1:5. Теперь для выхода в следующий раунд «Динамо» нужно одержать четыре победы подряд.

Главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт уверяет, что сегодня будет совсем другой хоккей. Увы, он вновь не сможет рассчитывать на шведского форварда Фредрика Петтерссона, получившего в первой игре сотрясение мозга.

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн встречи, которая начнется в 19.30.

 
 
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Минское "Динамо" проведет сегодня четвертый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги против ярославского "Локомотива".

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