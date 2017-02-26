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Минское "Динамо" проведет сегодня четвертый матч плей-офф против "Локомотива"
Минское «Динамо» проведет сегодня четвертый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги против ярославского «Локомотива».
К сожалению три первых матча для «зубров» сложились неудачно: во всех команда потерпела поражения — 1:2, 2:7, 1:5. Теперь для выхода в следующий раунд «Динамо» нужно одержать четыре победы подряд.
Главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт
SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн встречи, которая начнется в 19.30.
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Минское "Динамо" проведет сегодня четвертый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги против ярославского "Локомотива".
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