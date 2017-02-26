Минское «Динамо» проведет сегодня четвертый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги против ярославского «Локомотива».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

К сожалению три первых матча для «зубров» сложились неудачно: во всех команда потерпела поражения — 1:2, 2:7, 1:5. Теперь для выхода в следующий раунд «Динамо» нужно одержать четыре победы подряд.

Главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт уверяет , что сегодня будет совсем другой хоккей. Увы, он вновь не сможет рассчитывать на шведского форварда Фредрика Петтерссона, получившего в первой игре сотрясение мозга.

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн встречи, которая начнется в 19.30.