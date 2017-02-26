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"Оскар-2017": конфузы, призеры и платья
27.02.2017 14:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Церемония вручения награды киноакадемии продолжалась более трех часов. В ходе нее прозвучало много шуток в адрес президента США Дональда Трампа и речей, осуждающих дискриминацию в любом ее проявлении, на аудиторию падали конфеты и даже американские пончики, в зал заходили туристы с улицы, но "изюминкой вечера" стало объявление победителя в категории "Лучший фильм года".
Церемония вручения награды завершилась досадной ошибкой, когда победа сначала была ошибочно присуждена мюзиклу "Ла-ла Ленд", но позже назвали настоящего победителя — драму "Лунный свет". "Лунный свет" завоевала всего три награды — помимо главного "Оскара", награду за роль второго плана получил Махершала Али, а режиссеру Барри Дженкинсу вручили статуэтку за лучший адаптированный сценарий.
Мюзикл "Ла-ла ленд" считался фаворитом нынешнего "Оскара" — он был представлен на награду в 14 номинациях и готовился побить рекорд "Титаника", который победил в 11 номинациях в 1998 году. Между тем картина получила только шесть наград: за лучшую женскую роль, режиссуру, музыку, песню, постановку и операторскую работу.
"Оскар" 2017 года в актерских номинациях не принес ни рекордов, ни неожиданностей: лучшей актрисой второго плана стала Виола Дэвис, получив статуэтку "Оскара" с третьей попытки за фильм "Ограды", а актером второго плана — Махершала Али за "Лунный свет". Награду за лучшую мужскую роль завоевал Кейси Аффлек за драму "Манчестер у моря", которая также была отмечена за лучший оригинальный сценарий, который написал Кеннет Лонерган.
Лучшим анимационным фильмом стал "Зверополис", а очаровавший многих короткометражный мультфильм "Песочник" стал лучшим в коротком жанре.
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