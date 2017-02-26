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MF представил новый "сексистcкий" ролик

27.02.2017 14:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Производитель на этот раз пошел от обратного: если ранее его обвиняли в объективации женщин, то сейчас главными объектами ролика выступили мускулистые полуобнаженные мужчины, которые будто бы заняты на производстве женского белья.

Новая реклама Mark Formelle уже вызвала бурное обсуждение в социальных сетях: большинство пользователей положительно оценили креативный замысел маркетологов и рекламщиков.

Полное видео производителя белья смотрите на Sputnik.

 
 
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Белорусского производителя нижнего белья обвиняли в сексизме после рекламы с использованием девушек в нижнем белье и на кухне. Смотрите видео с новой...

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