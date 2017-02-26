Производитель на этот раз пошел от обратного: если ранее его обвиняли в объективации женщин , то сейчас главными объектами ролика выступили мускулистые полуобнаженные мужчины, которые будто бы заняты на производстве женского белья.

Новая реклама Mark Formelle уже вызвала бурное обсуждение в социальных сетях: большинство пользователей положительно оценили креативный замысел маркетологов и рекламщиков.

Полное видео производителя белья смотрите на Sputnik.