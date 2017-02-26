|
MF представил новый "сексистcкий" ролик
27.02.2017 14:26 — Разное | Sputnik Беларусь
Производитель на этот раз пошел от обратного: если ранее его
Новая реклама Mark Formelle уже вызвала бурное обсуждение в социальных сетях: большинство пользователей положительно оценили креативный замысел маркетологов и рекламщиков.
Полное видео производителя белья смотрите на Sputnik.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусского производителя нижнего белья обвиняли в сексизме после рекламы с использованием девушек в нижнем белье и на кухне. Смотрите видео с новой...
|
Архив (Разное)
Комментарии