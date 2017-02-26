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"Хранилище Судного дня" получило пополнение

27.02.2017 14:40 — Разное | Tut.by  
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Расположенное на архипелаге Шпицберген «Хранилище Судного дня» (склад с семенами наиболее значимых растений Земли) получило пополнение — 50 тысяч семян со всего мира. Об этом сообщает издание «Индикатор» со ссылкой на Live Science.


Вход в хранилище. Изображение: Svalbard Seed Vault / Crop Trust / gizmodo.com

Хранилище было построено в 2008 году как средство сохранить бесценный генетический материал в неприкосновенности от природных катаклизмов, войн и техногенных аварий.

Новый «вклад» в семенной фонд был собран из банков генов Беларуси, Бенина, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Индии, Ливана, Мексики, Пакистана и США. Среди семян — более 15 тысяч образцов, выделенных ICARDA (Международным центром сельскохозяйственных исследований в засушливых районах).

Ранее именно ICARDA впервые (в 2015 году) изъял семена из «Хранилища Судного дня» для агрономов из сирийского Алеппо, запасы которых были утрачены в ходе гражданской войны. ICARDA смог успешно модифицировать семена риса и пшеницы для выращивания в засушливых районах и вернул в хранилище уже «исправленные» образцы.

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Новый "вклад" в семенной фонд был собран в том числе из банка генов Беларуси.

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