Расположенное на архипелаге Шпицберген «Хранилище Судного дня» (склад с семенами наиболее значимых растений Земли) получило пополнение — 50 тысяч семян со всего мира. Об этом сообщает издание « Индикатор » со ссылкой на Live Science .



Вход в хранилище. Изображение: Svalbard Seed Vault / Crop Trust / gizmodo.com

Хранилище было построено в 2008 году как средство сохранить бесценный генетический материал в неприкосновенности от природных катаклизмов, войн и техногенных аварий.

Новый «вклад» в семенной фонд был собран из банков генов Беларуси, Бенина, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Индии, Ливана, Мексики, Пакистана и США. Среди семян — более 15 тысяч образцов, выделенных ICARDA (Международным центром сельскохозяйственных исследований в засушливых районах).

Ранее именно ICARDA впервые (в 2015 году) изъял семена из «Хранилища Судного дня» для агрономов из сирийского Алеппо, запасы которых были утрачены в ходе гражданской войны. ICARDA смог успешно модифицировать семена риса и пшеницы для выращивания в засушливых районах и вернул в хранилище уже «исправленные» образцы.