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Путин: ЕАБР одобрил для Казахстана проект на миллиард долларов
27.02.2017 14:49 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Евразийский банк развития (ЕАБР) одобрил для Казахстана проект на несколько миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
"На Казахстан он (банк) уже подтвердил проект на несколько миллиардов долларов. Мне кажется, это хороший знак для того, чтобы мы были уверенными в позитивном развитии наших экономических отношений", — сказал Путин.
Он отметил, что Казахстан является одним из ключевых партнеров России, пишет
Российский лидер отметил, что РФ рассчитывает на поддержку Казахстана как непостоянного члена Совбеза ООН, и подчеркнул, что интеграционные процессы, в которых участвуют обе страны, решаются в текущем режиме. В этой работе "есть и сложности, и проблемы, требующие внимательного отношения первых лиц", добавил Путин и предложил Назарбаеву обсудить их на сегодняшней встрече.
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Евразийский банк развития (ЕАБР) одобрил для Казахстана проект на несколько миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом...
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