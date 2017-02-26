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Путин: ЕАБР одобрил для Казахстана проект на миллиард долларов

27.02.2017 14:49 — Разное | Ежедневник  
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Путин: ЕАБР одобрил для Казахстана проект на миллиард долларов

фото: ria.ru

Евразийский банк развития (ЕАБР) одобрил для Казахстана проект на несколько миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"На Казахстан он (банк) уже подтвердил проект на несколько миллиардов долларов. Мне кажется, это хороший знак для того, чтобы мы были уверенными в позитивном развитии наших экономических отношений", — сказал Путин.

Он отметил, что Казахстан является одним из ключевых партнеров России, пишет РИА Новости. "Да, мы наблюдаем определенное снижение товарооборота в стоимостном выражении, это связано с курсовой разницей, прежде всего, с колебанием цен на мировых рынках на наши основные виды товаров экспортные, — констатировал Путин. — Но физические объемы остались прежними. Наша задача — увеличить эти физические объемы и выйти на устойчивый рост". Президент России добавил, что условия для этого уже созданы благодаря интеграционным процессам.

Российский лидер отметил, что РФ рассчитывает на поддержку Казахстана как непостоянного члена Совбеза ООН, и подчеркнул, что интеграционные процессы, в которых участвуют обе страны, решаются в текущем режиме. В этой работе "есть и сложности, и проблемы, требующие внимательного отношения первых лиц", добавил Путин и предложил Назарбаеву обсудить их на сегодняшней встрече.

 
 
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Евразийский банк развития (ЕАБР) одобрил для Казахстана проект на несколько миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом...

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