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ZTE представила бюджетный смартфон с двойной камерой
На выставке MWC 2017 компания ZTE презентовала два новых бюджетных аппарата — Blade V8 Lite и Blade V8 Mini, который оснащен двойной основной камерой.
Blade V8 Mini обладает 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 на 720 точек, сканером отпечатков пальцев на задней панели корпуса, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 435, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ внутренней памяти. Емкость аккумулятора — 2800 мАч.
Основной «фишкой» гаджета стала двойная основная камера с модулями на 13 и 2 Мп. По заверению производителя, с их помощью можно получить отличные снимки с эффектом боке (размытия заднего фона). Разрешение фронтальной камеры новинки — 5 Мп.
Blade V8 Lite двойной камеры не получил — ему приходится довольствоваться «обычным» фотомодулем на 8 Мп. Фронтальная камера оснащается модулем на 5 Мп.
Базируется смартфон на процессоре MediaTek MT6750, оснащается 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения последней с помощью карточек памяти microSD. Сканер отпечатков есть и в этом модели. Емкость аккумулятора равна 2500 мАч.
Оба гаджета работают под управлением Android 7.0 Nougat. Стоимость и дата старта продаж обоих новинок будет раскрыта позднее.
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По заверению производителя, с их помощью можно получить отличные снимки с эффектом боке.
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