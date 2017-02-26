Белорусы уже прошли автохаусы, перекупов и самое главное, научились видеть мошенников за версту. Но злоумышленники придумывают все новые и изощренные способы обмана покупателей. Сразу несколько читателей и пользователей каталога бесплатных объявлений A.TUT.BY пожаловались, что едва не стали жертвами автомошенников. Рассказываем, про новый способ обмана покупателей и как его избежать.





Истории сразу нескольких читателей похожи один в один: в объявлениях они находили нужную модель, но по цене она была дешевле, чем все остальные. Однако продавец на указанный телефон не отвечал, вместо этого предлагал связаться с ним по электронной почте. А затем просил задаток. Аргументация простая — машина дешевая, хорошая, и желающих ее купить — много. Мало кто будет нотариально оформлять передачу задатка или даже писать расписку. После получения задатка продавец, естественно, пропадает из поля зрения.

Второй вариант мошенничества — автомобиль недоступен для осмотра, потому что продавец в России, Зимбабвае, экспедиции на Северный полюс или еще где-то. А залог за авто продавец просит перевести на электронный кошелек. Ествественно, такой, по которому нельзя узнать данные владельца. Чаще всего в таких объявлениях продавец нет даже мобильного телефона.

Третий вариант — продавец просил деньги за осмотр автомобиля. Мошенничеством это не назовешь, но подход продавца вызывает много вопросов.

Еще один антипример: принято считать, что прикрытые картонкой или замазанные в фотошопе номера — это обязательно мошенник. Но часто это просто пережиток прошлого, который пошел… от «перекупов». Они закрывали транзитные номера, означавшие, что машина снята с учета. После изменения правил регистрации в России привычка осталась. И ее переняли добросовестные покупатели с признаками паранойи. Вполне может оказаться, что машину со скрытым регистрационным знаком действительно продает обыкновенный перекупщик. Но это еще не повод отказываться от покупки.

Что должно насторожить покупателя

— Слишком низкая цена автомобиля. Никто не будет продавать авто себе в убыток по цене значительно ниже рыночной, как бы срочно ни нужны были деньги. Можете быть уверены, что-то здесь не так. Либо автомобиль убит в хлам, либо машина вообще не продавца.

— Продавец просит связаться по электронной почте, а мобильный телефон не отвечает. Электронную почту отследить сложно. Мобильный телефон — проще простого.

— Продавец просит залог или деньги за осмотр автомобиля. Никто не должен и не может требовать у вас деньги за это. Это не услуга.





— Автомобиль или продавец находятся не в стране — вот прямо в этот момент, но будут на следующей неделе. Не ведитесь. Они не появятся никогда.

Маленький совет: прежде чем начинать какие-либо финансовые отношения с продавцом, задайте себе пару вопросов. Не настораживает ли меня что-то, не слишком ли заманчивое предложение? Малейший признак на то, что вас обманывают — не заключайте сделку.

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