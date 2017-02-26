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Биатлонисты юношеской сборной Беларуси завоевали вторую медаль на чемпионате мира

27.02.2017 15:09 — Разное | Tut.by  
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Биатлонисты юношеской (U19) сборной Беларуси завоевали бронзу в эстафете 3×7,5 км на чемпионате мира в словацком Осрбли.


Фото: biathlonworld.com

Белорусские биатлонисты обошлись без штрафных кругов, использовали 8 дополнительных патронов и отстали от победителей из Норвегии на 1 минуту 41,6 секунды. Норвежцы обошлись без штрафных кругов и использовали 6 дополнительных патронов, преодолев дистанцию за 55 минут 5,4 секунды.

Серебряными призерами, несмотря на 2 штрафных круга + 9 дополнительных патронов, стали юноши из России (+54,2 секунды).

За команду Беларуси в эстафетной гонке выступали Кирилл Тюрин (0+2; +24,7), Илья Авсеенко (0+1; +47,2) и Дмитрий Лазовский (0+5; +1.41,6).

Это уже вторая награда спортсменов из Беларуси на юниорском чемпионате мира. Накануне бронзу в гонке преследования среди юниоров (U21) завоевал Антон Смольский.

Сегодня на чемпионате мира пройдет также юношеская (U19) эстафета среди девушек, а завершится турнир 28 февраля юниорскими (U21) эстафетами.

В медальном зачете лидируют Россия (3 золота, 4 серебра, 1 бронза), Италия (3, 2, 2), Франция (3, 1, 1), Норвегия (2, 2, 2). Беларусь (0, 0, 2) занимает 9-е место.

 
 
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Биатлонисты юношеской (U19) сборной Беларуси завоевали бронзу в эстафете 3х7,5 км на чемпионате мира в словацком Осрбли.

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