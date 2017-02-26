Соревновавшихся разделили на шесть команд, причем некоторые из участников битвы передвигались на конных повозках.

"Боеприпасы", причем подпорченные, которые уже невозможно продать, подвозили постоянно, ведь главное правило — постоянно забрасывать апельсинами соперников.

Для тех, кто не участвовал в битве, приготовили специальные головные уборы для защиты от потока летевших мимо "снарядов", однако и защита не всегда спасала зевак.