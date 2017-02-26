﻿ В Минске троллейбус сбил 86-летнего пенсионера. 21.by
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В Минске троллейбус сбил 86-летнего пенсионера

27.02.2017 15:30 — Разное | Tut.by  
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Наезд произошел днем 27 февраля на столичной улице Ванеева. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Партизанского района Екатерина Шкодинская.


Фото: @kazz_by, twitter.com

— По предварительной информации, 86-летний мужчина начал переходить дорогу вне пешеходного перехода и попал под троллейбус, который отъезжал от остановочного пункта, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

На месте аварии работают инспекторы. Причины и обстоятельства наезда выясняются.

 
 
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Мужчина с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

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