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Задержаны трое белорусов, которые наторговали "серыми" гаджетами на миллион долларов
Белорусские пограничники ликвидировали канал поставки в Беларусь «серых» телефонов,
Устройства закупались в Китае, а в Беларусь попадали транзитом через Россию. Мобильные телефоны были подделками под известные бренды. Также молодые люди продавали неработающие аппараты под видом новых.
Мошенники сбывали гаджеты через 10 интернет-площадок, выставляя крайне низкую цену. Лично с покупателями они предпочитали не встречаться. Товар доставлялся по всем областных городам с помощью водителей рейсовых автобусов и маршрутных такси. Иногда преступная группа нанимала курьеров.
Покупателям предоставлялись гарантийные талоны с печатью, на которых указывались данные о несуществующих индивидуальных предпринимателях. Если при передаче техники покупатель замечал, что с телефоном возникли проблемы, его убеждали, что при повторной зарядке дома «всё будет работать».
Однако специалисты сервисных центров, к которым затем обращались обманутые покупатели, закономерно не принимали технику в ремонт, но подтверждали, что она бракована. Все попытки связаться по телефону, по которому договаривались о покупке, были тщетны. Группа четко соблюдала меры конспирации: ее участники меняли SIM-карты каждые три дня, когда покупатели не успевали разобраться в реальной ситуации.
В результате были обмануты сотни белорусов. По предварительным подсчетам, доход от такой преступной деятельности составил около 1 миллиона долларов.
Уголовное дело в отношении граждан возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 14 и ч.3 ст.233 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы от 2 до 7 лет с конфискацией имущества либо без нее.
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В результате обмануты были сотни белорусов.
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