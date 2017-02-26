Белорусские пограничники ликвидировали канал поставки в Беларусь «серых» телефонов, сообщает Госпогранкомитет. Задержаны трое жителей Гродненской области 1981, 1989 и 1991 годов рождения. На протяжении 2016 года они организовали масштабную схему продажи несертифицированных телефонов, обманув сотни белорусов.





Устройства закупались в Китае, а в Беларусь попадали транзитом через Россию. Мобильные телефоны были подделками под известные бренды. Также молодые люди продавали неработающие аппараты под видом новых.

Мошенники сбывали гаджеты через 10 интернет-площадок, выставляя крайне низкую цену. Лично с покупателями они предпочитали не встречаться. Товар доставлялся по всем областных городам с помощью водителей рейсовых автобусов и маршрутных такси. Иногда преступная группа нанимала курьеров.

Покупателям предоставлялись гарантийные талоны с печатью, на которых указывались данные о несуществующих индивидуальных предпринимателях. Если при передаче техники покупатель замечал, что с телефоном возникли проблемы, его убеждали, что при повторной зарядке дома «всё будет работать».

































Однако специалисты сервисных центров, к которым затем обращались обманутые покупатели, закономерно не принимали технику в ремонт, но подтверждали, что она бракована. Все попытки связаться по телефону, по которому договаривались о покупке, были тщетны. Группа четко соблюдала меры конспирации: ее участники меняли SIM-карты каждые три дня, когда покупатели не успевали разобраться в реальной ситуации.

В результате были обмануты сотни белорусов. По предварительным подсчетам, доход от такой преступной деятельности составил около 1 миллиона долларов.

Уголовное дело в отношении граждан возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 14 и ч.3 ст.233 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы от 2 до 7 лет с конфискацией имущества либо без нее.