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Результат матча, в котором российские клубы по бенди забили 20 голов в свои ворота, аннулирован

27.02.2017 15:37 — Разное | Tut.by  
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Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России аннулировал результат матча второго этапа чемпионата страны архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией», в котором соперники 26 февраля забили 20 мячей в собственные ворота, сообщает пресс-служба ФХМР.


Фото: rusbandy.ru

Кроме того, назначена переигровка. Матч, проведение которого на правах хозяина игры должен обеспечить «Водник», будет проведен на нейтральном поле. Он намечен на пятницу, 3 марта (13.00) и состоится в Обухово.

Завтра, 28 февраля, в офисе ФХМР состоится расширенное заседание КДК ФХМР с участием представителей клубов «Водник» и «Байкал-Энергия». Начало заседания — в 11.00.

Напомним, что команды не хотели выигрывать матч, чтобы выбрать более удобного соперника в плей-офф, и поэтому стали забивать мячи в собственные ворота. Особенно отличился на этой ниве игрок «Водника» Олег Пивоваров, на счету котрого 11 автоголов.

Почему это случилось. В матче чемпионата России по хоккею с мячом команды забили 20 голов в собственные ворота

Видео: VODNIK TV

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Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России аннулировал результат матча второго этапа чемпионата страны архангельским "Водником" и...

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