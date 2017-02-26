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Результат матча, в котором российские клубы по бенди забили 20 голов в свои ворота, аннулирован
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России аннулировал
Кроме того, назначена переигровка. Матч, проведение которого на правах хозяина игры должен обеспечить «Водник», будет проведен на нейтральном поле. Он намечен на пятницу, 3 марта (13.00) и состоится в Обухово.
Завтра, 28 февраля, в офисе ФХМР состоится расширенное заседание КДК ФХМР с участием представителей клубов «Водник» и «Байкал-Энергия». Начало заседания — в 11.00.
Напомним, что команды не хотели выигрывать матч, чтобы выбрать более удобного соперника в плей-офф, и поэтому стали забивать мячи в собственные ворота. Особенно отличился на этой ниве игрок «Водника» Олег Пивоваров, на счету котрого 11 автоголов.
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Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России аннулировал результат матча второго этапа чемпионата страны архангельским "Водником" и...
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